Inter, intreccio choc con la Juve: 50 milioni per l’erede di Thuram

L’Inter lo segue dal 2020, ma ora costa 50 milioni di euro e potrebbe arrivare solo come erede di Marcus Thuram

A fine 2020 si cominciò a parlare di un forte interesse da parte nei nerazzurri su un giovanissimo del Salisburgo. Durante l’estate 2021 venne fuori la notizia di un incontro a viale della Liberazione fra Marotta e Ausilio e l’agente del campioncino. Un incontro conoscitivo, tutto qui. Ma i nerazzurri sono rimasti da allora con le antenne ben dritte.

La concorrenza si è presto ampliata e l’Inter non è riuscita a farsi avanti. Ma l’interesse per il talento non è estinto. Ausilio è ancora interessatissimo all’attaccante Karim Adeyemi, ormai stella affermata del Borussia Dortmund. Ma, com’è noto, sul ragazzo ci sono anche altre big come il Liverpool e l’Atletico Madrid.

Continuano dunque ad arrivare conferme dai media inglesi e spagnoli: Ausilio non ha smesso di inseguire il sogno Adeyemi. Dopo che la Juve ci ha vanamente provato quest’estate, è però noto a tutti che il Borussia vuole almeno 50 milioni di euro. Una spesa del genere è incompatibile con i piani di mercato dell’Inter. L’unico modo per spendere 50 milioni sarebbe vendere Thuram a 80 milioni.

Ausilio lo punta dai tempi del Salisburgo e il giocatore lo sa. Ma le prestazioni del ragazzo non sono più quelle di una giovane promesse. In questo avvio di stagione, Adeyemi sta dimostrando di poter fare la differenza con numeri da fuoriclasse. La crescita è sotto gli occhi di tutti. Nessuno ha mai messo in dubbio le sue capacità tecniche, ma ora il tedesco riesce a dare un pesante contributo al gioco offensivo della sua squadra. Sembra migliorato nel dribbling e nell’efficacia sotto porta.

50 milioni per sostituire Thuram: l’Inter continua a seguire Adeyemi

Giocatore forte fisicamente e velocissimo, ora riesce a muoversi negli spazi stretti in modo più efficace. Quindi, oltre a dominare con il gran ritmo, riesce pure a essere utile come giocatore d’attacco nella creazione di occasioni da goal e nel gioco di squadra. Sa aprire gli spazi con la velocità, rivelarsi solido nel lavoro difensivo del pallone e nei duelli fisici. E fa paura quando parte ispirato in qualche azione personale. Ogni tanto si estranea dal gioco, ma rispetto alle stagioni precedenti l’Adeyemi, quest’anno sta dimostrando anche costanza e visione di gioco.

Forse nella scorsa stagione ha avuto un po’ di difficoltà con gli infortuni e nell’adattarsi alla Bundesliga, ma adesso è la vera stella del Dortmund, che giustamente lo valuta sui 50 milioni. Sulla carta, dunque, l’affare per l’Inter sembra impossibile, a meno di una cessione shock in attacco. Thuram potrebbe essere ceduto intorno agli 80 milioni: Oaktree potrebbe dire di sì al piano di trattenerne 30 in cassa e offrire subito 50 milioni per l’ex Salisburgo?

La verità è che Adeyemi sembra davvero un crack. Continuando così potrebbe trasformarsi in un giocatore devastante. Ovviamente ci sono ancora dei fondamentali in cui dovrebbe migliorare, ma per l’Inter di Inzaghi potrebbe essere il calciatore chiave.

Perché Thuram non ha ancora attirato grandi offerte

Anche i numeri di Thuram all’Inter sono importantissimi. Ma fuori dall’Italia l’impressione generale è che le prestazioni dell’attaccante francese siano così buone proprio perché supportate da un sistema di gioco ideale. Tradotto: si teme che lontano da Milano, Marcus possa tornare il giocatore incostante e poco incisivo del Borussia M’gladbach (dove in 111 gare ufficiali ha segnato 34 reti).

Incidono anche le sue prestazioni mai convincenti con la maglia della Francia. Non che abbia avuto mai molto spazio, ma tutte le volte che Deschamps lo ha chiamato in causa, Marcus Thuram non ha saputo mettersi in mostra. Ecco perché, pur essendo acquistabile dall’Inter per 85 milioni (il prezzo della clausola di rescissione), nessuno si è fatto ancora avanti.

In 27 presenze ufficiali con la maglia della Francia, Thuram ha segnato solo in due occasioni. Adeyemi, dopo 4 presenze con la nazionale maggiore tedesca, è già andato in goal e si è sempre fatto notare con ottime giocate.