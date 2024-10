Offrono il doppio per Barella: via libera di Oaktree

A sorpresa Barella potrebbe lasciare l’Inter. In caso di una proposta importante, Oaktree valuterebbe con attenzione l’offerta del club

Tra gli artefici dei successi dell’Inter c’è sicuramente Nicolò Barella. Il centrocampista sardo nel giro di poco tempo è diventato punto di riferimento dei nerazzurri e idolo della tifoseria. Le prestazioni di Barella non sono passate inosservate a molte squadre, ormai da tempo si parla della possibilità di un trasferimento dell’ex Cagliari in un’altra big. Fino ad ora non c’è mai stata questa possibilità per diversi motivi, ma ora la situazione rischia di cambiare.

Secondo alcune indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, un club sembra essere pronto a mettere sul piatto una proposta importante per strappare Barella all’Inter. Da parte di Oaktree nessuna chiusura. La proprietà americana sarebbe pronta a sedersi ad un tavolo per valutare con attenzione l’offerta. Naturalmente bisognerà vedere se le cifre sono reali oppure no. In caso contrario le porte ad una partenza ritornerebbero chiuse.

Il futuro di Barella potrebbe presto ritornare ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. Il centrocampista ha da poco rinnovato con l’Inter fino al 2029 e nei suoi programmi non c’è assolutamente l’intenzione di lasciare Milano. È molto legato a questa maglia e immagina il suo futuro solamente in nerazzurro. Naturalmente, come già successo in passato con altri giocatori, non c’è solo lui e non è da escludere che alla fine possa comunque lasciare il club meneghino.

Calciomercato Inter: offerta per Barella, le ultime

Stando alle notizie che arrivano dalla Spagna, il Liverpool sarebbe intenzionato a fare sul serio per arrivare a Barella. Si tratterebbe di una proposta davvero interessante per l’Inter. Si parla infatti di una offerta di 80 milioni di euro, il doppio di quanto speso dai nerazzurri per acquistarlo (tra prestito e obbligo) nel 2019. A questo punto Oaktree potrebbe davvero sedersi ad un tavolo e valutare con attenzione la possibilità di dire addio al centrocampista.

Naturalmente solo se le cifre saranno queste. In caso di offerta più bassa, la situazione potrebbe assolutamente cambiare. E Barella? Forse quello potrebbe rappresentare il compito più difficile per il Liverpool. Il centrocampista non ha mai pensato di lasciare l’Inter e non sarà assolutamente semplice per i Reds convincere il centrocampista ad approdare in Inghilterra. Ma naturalmente questo è un qualcosa che viene dopo. Prima ci deve essere la proposta di 80 milioni per far traballare Oaktree.