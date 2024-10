Quasi 90 milioni di euro: l’offerta per Barella che fa vacillare l’Inter

Il futuro di Nicolò Barella lontano dall’Inter, arriva una proposta indecente che può convincere Marotta a cedere il centrocampista

L’anno scorso ha contribuito alla conquista della seconda stella con un rendimento davvero pazzesco, risultando essere uno dei più impiegati da Simone Inzaghi. In casa Inter si torna a parlare di Nicolò Barella, del suo infinto talento che inevitabilmente sta attirando top club da tutta Europa.

48 apparizioni con 2 gol e ben 7 assist all’attivo nella stagione 2025/26, una presenza a centrocampo indispensabile per il tecnico di Piacenza che, come con Calhanoglu, non ha mai potuto fare a meno dell’ex Cagliari. In questo momento Barella è una delle punte di diamante della società di Oaktree che – come è chiaro da mesi – punta a svecchiare la rosa, andando a incorporare acquisti giovani e di grande prospettiva in ogni reparto.

Come spesso accade, però, in casa nerazzurra potrebbe essere arrivato il tempo di una grande cessione, soprattutto se le cifre in ballo dovessero rappresentare un’occasione più unica che rara. In tal senso occhio a Nicolò Barella, che rientrerà dall’infortunio domenica sera all’Olimpico nel big match contro la Roma.

Barella, 90 milioni e addio: lo scenario è pazzesco

Dalla Spagna giunge una indiscrezione clamorosa su quella che potrebbe essere la prossima destinazione di Nicolò Barella. Un club in particolare sembrerebbe pronto a fare follie per avere l’ex talento del Cagliari nell’estate 2025.

Si tratta dell’Atletico Madrid che, al termine dell’attuale stagione, venderà Rodrigo de Paul. Nonostante continui tutt’ora a giocare tanto, il rendimento dell’argentino in scadenza il 30 giugno 2026 è stato altalenante e lo stesso Simeone sarebbe convinto dal cercare un profilo di ancor più alto livello per far fare il salto di qualità al centrocampo dei ‘Colchoneros’.

Il nome giusto può essere proprio quello di Nicolò Barella, tra i migliori interpreti nel suo ruolo a livello mondiale. Lo sa bene l’Inter che lo scorso giugno ha adeguato e prolungato il contratto del gioiello sardo fino all’estate 2029. Uno sforzo che potrebbe molto presto risultare vano.

5 presenze con 1 gol ed 1 assist vincente in questo primio scorcio di stagione, Barella ha una valutazione non inferiore ai 90 milioni di euro. Una cifra mostruosa che metterebbe in difficoltà qualsiasi club, compreso l’Atletico. Ma come accaduto in passato, con esborsi economici importanti (Joao Felix e Julian Alvarez), sembra proprio che la storia possa ripetersi. Davanti ad un’offerta di tale portata, Oaktree potrebbe anche dare il via libera alla cessione di Barella, registrando a bilancio una super plusvalenza.