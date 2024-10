Ribaltone in panchina: cambia tutto, bye bye Inzaghi

Simone Inzaghi in queste settimane è stato al centro di diverse voci di calciomercato. Ora la decisione definitiva è stata presa. I dettagli

Nonostante un rinnovo firmato da poco e la sua volontà di proseguire sulla panchina dell’Inter, Simone Inzaghi è stato al centro di diverse voci in queste ultime settimane. Il suo lavoro non è passato inosservato e sono molte le squadre che lo seguono da vicino e pensano di affidare a lui per la panchina. Una operazione non semplice considerata anche l’intenzione da parte del tecnico di non lasciare i nerazzurri.

Ma in queste ultime ore c’è stato un ribaltone che potrebbe cambiare il futuro di Inzaghi. Un ribaltone che porta il tecnico piacentino a poter salutare definitiva una opzione. Naturalmente per il momento non c’è l’ufficialità e per questo motivo non è da escludere che le cose possano ancora una volta cambiare. Ma di certo le idee dell’allenatore sono molto chiare, e vedremo se saranno le stesse della società oppure no.

Simone Inzaghi è un tecnico che si è messo in mostra negli ultimi anni con il suo gioco e la sua qualità. Il lavoro fatto prima alla Lazio e poi all’Inter non è passato inosservato. Sono molte le squadre che lo hanno messo nel mirino, ma per il momento ancora nessuno ha deciso di affondare il colpo. E questo difficilmente arriverà nei prossimi giorni a differenza di quanto detto nelle scorse settimane.

Inter: ribaltone Inzaghi, cosa è successo

Secondo quanto riferito dal Mail Sport, infatti, il Manchester United sembra aver mollato in modo definitivo – almeno per ora – la pista che porta a Simone Inzaghi. I Red Devils continuano a valutare con attenzione la situazione riguardante ten Hag e, in caso di esonero, potrebbero puntare con forza su un tecnico che conosce la Premier League come Thomas Frank, allenatore del Brentford. Una scelta che porterebbe naturalmente gli inglesi a non insistere per l’attuale tecnico dell’Inter.

Una virata improvvisa che potrebbe essere collegata anche alla volontà da parte di Inzaghi di non lasciare l’Inter durante la stagione e aspettare eventualmente giugno. Come sempre succede, al termine del campionato ci sarà un incontro tra il tecnico e la società per capire se continuare insieme oppure no. Per il futuro, però, ancora c’è tempo. Al momento il presente dell’allenatore piacentino è nerazzurro e lui farà di tutto per continuare il percorso iniziato in passato.