Spesa incredibile dell’Inter: 141 milioni per i ‘colpi’ di Marotta

L’ultima cifra spesa dall’Inter ha suscitato grande stupore tra i tifosi: sono addirittura 141 i milioni di euro per le scelte di Marotta

L’Inter non è stata di certo tra le grandi protagoniste dell’ultimo calciomercato estivo. Dopo gli acquisti, conclusi ben prima, di Zielinski e Taremi a parametro zero, i nerazzurri hanno portato a termine solo gli arrivi di Josep Martinez e Tomas Palacios, anche per volontà di Oaktree.

La linea della nuova proprietà è stata subito ben chiare e ha vietato spese pazze, ma è anche andata nel segno della continuità, sia per quanto riguarda la dirigenza, sia per i calciatori più importanti della rosa, a partire da Lautaro Martinez. In questi giorni, sono arrivati i dati relativi il monte ingaggi dei club europei e non mancano le sorprese.

Infatti, nonostante i pochi colpi messi a termine nell’ultimo periodo, l’Inter risulta al decimo posto di questa classifica con 141,7 milioni di euro di monte ingaggi lordo, come riportato da ‘Calcio e Finanza’ e ‘Capology’.

Non solo l’Inter, tutte le italiane in top 10 ingaggi

I dati considerano i primi venti club del Vecchio Continente e la squadra nerazzurra è la prima per spesa di ingaggi in Italia. Nella top 20, però, sono presenti anche altre tre società italiane.

La prima dopo l’Inter è la Juventus che si è piazzata al 13esimo posto con 117,6 milioni di monte ingaggi lordo. Al 14esimo posto, subito dopo c’è il Milan con 108,4; infine, non va dimenticata anche la Roma, che è 18esima con 95,7 milioni.

Per quanto riguarda gli altri top club europei, al primo posto c’è il Real Madrid, subito seguito dal Bayern Monaco e dal Manchester City. Il Manchester United è al quarto posto, dato ancor più deludente se si considera l’inizio di stagione dei Red Devils.