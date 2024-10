Bufera durante Roma-Inter: “È una farsa, Marotta deve intervenire”

“Cristante non ha toccato il pallone, che era in possesso di Thuram”. Proteste furiose di Inzaghi: la decisione di Massa

Si accende Roma-Inter, sul campo e sui social. I tifosi nerazzurri si sono scatenati sui social, in particolare su X dopo il contatto Cristante-Thuram al limite dell’area giallorossa.

Appare evidente l’intervento falloso del centrocampista della Roma ai danni dell’attaccante dell’Inter. Un intervento da ultimo uomo, con il francese lanciato a rete, che sarebbe dovuto essere sanzionato con il cartellino rosso.

Roma-Inter, furia degli interisti per l’episodio Cristante-Thuram: giallo a Inzaghi

Ecco alcuni dei tanti tweet inferociti degli interisti:

Clamoroso. Su Thuram è clamoroso. CLAMOROSO. — ilMalpensante (@il_Malpensante) October 20, 2024

Forse sono io che non capisco come funziona la Marotta League, perché quello su Thuram era fallo in 45 universi. — ⭐️ 𝐕𝐆 ⭐️ (@NonConoscoVG) October 20, 2024

C’è una regola che prevede non siano da fischiare falli su Thuram.#Campionatoindirizzato — ⭐️⭐️ Milano 💯 ⬛️🟦 (@AltaSempre) October 20, 2024

Fallo da ultimo uomo su thuram.

Massa lascia correre.

E questo dopo due giorni di rigori farlocchi, pugni e gol annullati senza senso.

Marotta deve intervenire subito, Marotta deve fare il presidente perché qua la Marotta league non esiste.#RomaInter — Ways (@anti_calcio) October 20, 2024

Fallo netto su Thuram ahahhaha ormai sto campionato è una farsa — La Scemoneta 🌹 ⭐⭐ (@FrankDeSboer) October 20, 2024

Come si fa a non fischiare un fallo così? Era 1v1 con il portiere…. ASSURDO!! #RomaInter #Thuram — Luca Rigamonti (@LRigamonti98) October 20, 2024

Voglio rivedere perché a me sembra netto che Cristante frani su Thuram. Marelli dice che per lui era rosso. Cioè questa è una decisione folle e in totale controtendenza rispetto alla giornata. Gravissimo a mio avviso. — Deliux 🦢 “Er Bandana” (@deliux9) October 20, 2024

“Cristante non ha toccato il pallone, ma c’è stato solo un contatto sulla gamba destra di Thuram – ha detto Marelli su ‘Dazn’ – È probabile che sia stato considerato un contatto di gioco, non tale da portare al cartellino rosso perché sarebbe stato DOGSO. Però qualche dubbio rimane, è una decisione controversa perché Cristante non ha toccato il pallone, che era in possesso di Thuram“. Inzaghi, già nervoso per gli infortuni di Calhanoglu e Acerbi, e la panchina dell’Inter hanno protestato in maniera furiosa, con il tecnico che si è beccato il giallo da Massa.