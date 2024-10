Cambio Correa, Inzaghi furioso: “Completamente impazzito”

L’ingresso in campo di Joaquin Correa ha destato non poche perplessità tra i tifosi dell’Inter: cosa è successo all’Olimpico contro la Roma

L’Inter ha sbloccato la partita contro la Roma nel secondo tempo grazie a un gran gol di Lautaro Martinez, ma non molti minuti dopo il Toro argentino è stato sostituito da Joaquin Correa.

Simone Inzaghi ha spiegato la sua scelta a Taremi e Arnautovic e poi ha ufficializzato l’ingresso dell’ex Lazio. Peccato che poco dopo lo stesso allenatore sia praticamente entrato in campo per catechizzare il numero undici, che ha sprecato una ripartenza e non era posizionato perfettamente in fase difensiva.

Correa e Dumfries li metti insieme solo se devi prendere la 104#amala#RomaInter — Destr Orso (@dadand69) October 20, 2024

Ma sono stati soprattutto i tifosi che non hanno capito la scelta dell’allenatore di Piacenza. In molti hanno scritto insulti irripetibili sul loro profilo X, arrivando addirittura a scrivere che l’allenatore era “completamente impazzito”. Sicuramente la sua scelta serviva a dare pulizia al gioco e a favorire le ripartenze dell’Inter, ma a conti fatti non ha pagato così tanto, al netto del pregiudizio dei tifosi nerazzurri.