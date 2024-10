Dalla Roma all’Inter, ritorno immediato: colpo obbligato in difesa

Dalla Roma all’Inter, un colpo potrebbe far parlare parecchio in Serie A nei prossimi mesi: Marotta è obbligato a chiudere un affare

Siamo ancora a ottobre, l’Inter è totalmente concentrata sul campo e sulla conquista di punti fondamentali in campionato come in Champions League, ma qualcosa già si muove per il calciomercato estivo, dove le novità potrebbero non essere poche per il club nerazzurro.

In particolare, le mire di Marotta e Ausilio dovranno concentrarsi sulla difesa. È proprio nel cuore della retroguardia che potrebbero liberarsi ben due posti nello scacchiere di Simone Inzaghi e corrispondono ai nomi di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2025. Ovviamente si tratta di una posizione nevralgica per lo stile di gioco del tecnico di Piacenza e quindi ci si aspetta almeno un colpo di primo livello in grado di alzare un nuovo muro davanti a Sommer.

Si parla molto di Jaka Bijol, ma il centrale dell’Udinese potrebbe non essere l’unico a vestire la maglia dell’Inter. Un altro nome, infatti, è pronto a tornare in campo dopo un periodo difficile ed è già stato accostato in più occasioni al sodalizio nerazzurro: ecco come stanno le cose.

Dalla Roma all’Inter: si decide il futuro di Danso

Kevin Danso è stato a pochi passi dal vestire la maglia della Roma la scorsa estate, ma poi il trasferimento si è bloccato dopo le visite mediche con il club giallorosso per via di un problema al cuore riscontrato dopo i controlli. Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, però, il difensore è pronto finalmente a tornare in campo con il Lille dopo la grande paura.

La notizia è molto bella per tutto il calcio internazionale, visto il risalto che è riuscito a conquistare il difensore negli ultimi anni in Ligue 1, imponendosi come uno dei migliori nel suo ruolo in tutto il campionato. Visto quello che era successo la scorsa estate, è comunque difficile che il ragazzo resti al Lille.

Diversi intermediari, infatti, potrebbero proporlo ad alcune delle migliori big internazionali a caccia di un nuovo trasferimento. Tra queste c’è anche l’Inter che, come abbiamo detto, ha bisogno di un profilo proprio in quella zona di campo. Peccato che, almeno per il momento, Marotta non sia particolarmente interessato e vada a caccia di caratteristiche un po’ diverse. Ma con il passare dei mesi, la situazione potrebbe cambiare.