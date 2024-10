Dazn o Sky: dove vedere Roma-Inter in tv e streaming

Ci siamo, alle 20.45 l’Inter affronta la Roma all’Olimpico. Tutte le indicazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Roma-Inter è il big match della 8.a giornata di Serie A che si concluderà domani con il posticipo del lunedì tra Verona e Monza. All’Olimpico, tre punti importantissimi in palio per entrambe le squadre, attese poi in settimana dall’impegno europeo in Champions ed Europa League.

L’Inter deve rispondere alle vittorie di Napoli, Juventus e Milan che hanno avuto la meglio, a fatica, di Empoli, Lazio e Udinese. Con i tre punti, Lautaro e compagni resterebbero a -2 dal Napoli capolista in vista del big match di domenica prossima, a San Siro, con la Juve che, al momento, ha sorpassato i nerazzurri. Per la Roma, invece, c’è la chance di riscattare la sconfitta con l’Elfsborg e il pari con il Monza, agganciando la zona Champions.

Solito 3-5-2 per l’Inter con Pavard in difesa e Darmian preferito a Dumfries da titolare. Torna Barella dopo il ko muscolare pre sosta. In attacco Lautaro Martinez affianca Lautaro. Nella Roma, dubbio Hermoso in difesa per Juric che recupera Dybala e lo affianca a Dovbyk, tornato con un’infiammazione al ginocchio dagli impegni con la Nazionale ucraina.

Roma-Inter, dove vedere il match stasera

Roma-Inter è un’esclusiva di DAZN che trasmetterà il match in diretta streaming sull’applicazione disponibile per dispositivi mobili, smart tv, decoder Sky Q e TimVision, Amazon Fire Stick, Apple Tv e console di gioco. DAZN è ovviamente visibile anche da pc sul sito ufficiale che propone i vari eventi in diretta sulla home page.

Diretta tv prevista su Dazn 1, il canale aggiuntivo disponibile in opzione sul proprio abbonamento e visibile alla posizione 214 del decoder Sky e Tiivusat. La telecronaca di Roma-Inter sarà affidata a Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini con il pre partita curato da Diletta Leotta e il post da Giorgia Rossi con Studio Dazn Serie A Show.

Gli highlights di Inter-Roma saranno visibili subito dopo la conclusione della partita su Sky Sport durante Sky Calcio Club, il programma di approfondimento domenicale condotto da Fabio Caressa. Per vederli in chiaro c’è la Domenica Sportiva su Rai 2 e Pressing su Canale 5, entrambi in seconda serata. Dall’1 circa, la sintesi della partita sarà disponibile gratuitamente anche sui canali YouTube di Dazn e della Serie A.

L’Inter tornerà in campo mercoledì alle 21 contro lo Young Boys in Champions League in diretta esclusiva streaming su Amazon Prime Video. Domenica alle 18, la sfida con la Juventus a San Siro trasmessa in simulcast da Dazn e Sky Sport.