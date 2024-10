Inter, scontro tra bomber: la frecciata è velosissima

Dichiarazioni che hanno fatto discutere quelle dell’attaccante. Tanti i suoi rimpianti per quanto accaduto all’Inter e non solo in campo

Attesa gli sgoccioli per Roma-Inter, big match dell’ottava giornata di Serie A, importantissimo per entrambe le squadre con i nerazzurri che puntano a consolidare la posizione di vertice in classifica e i giallorossi che devono riscattare il ko con l’Elfsborg e il pari subito in rimonta nel finale a Monza.

Un match, quello dell’Olimpico, che seguirà con interesse un grande ex delle due squadre ovvero Edin Dzeko, attaccante del Fenerbahce allenato da José Mourinho, altro nome importantissimo nel recente passato di Inter e Roma. Dzeko è alla seconda stagione con il club di Istanbul, città nella quale è arrivato subito dopo averci disputato la finale di Champions League presa dall’Inter contro il Manchester City.

Un ko che ha lasciato non pochi rimpianti all’attaccante bosniaco. Ne ha parlato lui stesso in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport.”Ogni tanto su Instagram mi appare l’azione del gol del City e la scrollo subito. “Non riesco a guardarla“, ha svelato Dzeko convinto, non senza amarezza, che l’Inter avrebbe anche potuto vincere quella partita.

Dzeko e l’addio all’Inter, l’attaccante svela cosa è accaduto

La finale con il City è stata anche l’ultima partita disputata da Dzeko con l’Inter. Il contratto dell’attaccante in scadenza alla fine di quella stagione non è stato rinnovato. L’Inter aveva fatto la sua scelta di puntare sull’acquisto di Lukaku dal Chelsea, un piano poi svanito con la brusca rottura della trattativa tra i nerazzurri e l’attaccante belga poi finito alla Roma dopo essere stato vicino anche alla Juventus nello scambio poi svanito con Vlahovic al Chelsea.

Dzeko, libero a parametro zero, ha accettato così l’offerta del Fenerbahce. Un epilogo che lo stesso centravanti ha definito “strano” per il rendimento avuto con l’Inter nella sua ultima stagione in nerazzurro conclusa con 14 gol all’attivo di cui due decisivi nella finale di Supercoppa Italiana con il Milan e nella semifinale di andata di Champions League sempre contro i rossoneri.

“A me è sembrata una decisione strana – ha ribadito Dzeko – perché un giocatore che era stato titolare in tutte le partite importanti, compresa la finale di Champions, potevi tenerlo a zero con quattro punte in rosa. Se scelsero così erano d’accordo tutti, allenatore e dirigenti. Ho rispettato la decisione perché all’Inter mi hanno trattato benissimo.” Nella stessa intervista, Dzeko ha augurato ai nerazzurri di vincere di nuovo il campionato e elogiato Simone Inzaghi, un allenatore che “sa coinvolgere tutti nel progetto, anche chi non è titolare.”