L’Inter surclassa Milan e Juventus: quarta al mondo, ma un dato fa paura

L’Inter è riuscita a surclassare Milan e Juventus in una classifica parecchio importante, ma un dato fa tremare ancora una volta i nerazzurri

Nonostante un inizio di stagione non del tutto convincente, soprattutto dal punto di vista difensivo, l’Inter va avanti con la convinzione di poter fare bene sia in campionato, con l’obiettivo di confermare lo scudetto conquistato nella scorsa stagione, sia in Champions League, dove il percorso è partito al meglio con un pareggio sul campo del Manchester City e una bella vittoria.

Non sarà facile per Simone Inzaghi gestire le rotazioni e tutti gli impegni a disposizione, per cui bisognerà dare fondo alle risorse di una rosa che garantisce alternative in ogni reparto. Negli scorsi giorni, però, è arrivata una bella notizia che conferma le ambizioni dell’Inter.

Infatti, uno studio effettuato da Opta ha chiarito quali siano, almeno a livello statistico, le squadre migliori al mondo e l’Inter è riuscita a piazzarsi in un ottimo quarto posto, veramente insperato se si considerano gli investimenti effettuati negli ultimi anni per migliorare la squadra rispetto agli altri club europei. Soprattutto rispetto alle altre italiane, il dato è impietoso.

L’Inter e il divario con Juventus e Milan: ma c’è il pericolo Arsenal

Partiamo col dire che il campionato migliore al mondo si conferma la Premier League, seguita a ruota da Bundesliga e Serie A, che hanno totalizzato lo stesso punteggio. Tornando ai club, al primo posto c’è il Manchester City, prima del Real Madrid e dell’Arsenal – poi c’è proprio l’Inter.

I Gunners hanno dimostrato una crescita clamorosa che li ha portati davanti al Liverpool, al quinto posto. Ciò fa capire come l’impegno che attende i nerazzurri in Champions League contro i londinesi non sia per nulla facile, inoltre in top ten c’è anche il Bayer Leverkusen, che occupa la sesta casella in graduatoria.

Per trovare altre squadre italiane bisogna arrivare al 13esimo e al 14esimo posto, dove ci sono rispettivamente Juventus e Atalanta. Il Milan, invece, è fuori dalla top 20. Ciò fa capire come, anche a livello statistico, l’Inter sia attualmente la miglior squadra italiana, in attesa che il campo confermi o cambi la sentenza.