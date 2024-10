Marotta va all’attacco: “Un centinaio di infortuni, ecco cosa va fatto”

Le dichiarazioni del Presidente dell’Inter prima del big match dell’Olimpico contro la Roma valevole per l’ottava giornata di Serie A

Prima di Roma-Inter, Marotta è tornato sulle troppe partite che intasano il calendario delle squadre, soprattutto delle grandi come quella di Simone Inzaghi, generando (ma è tutto da provare…) più infortuni. “Il calendario va ammorbidito – ha esordito il presidente nerazzurro al microfono di ‘Dazn’ – Ci sono stati un centinaio di infortuni tra i giocatori delle Nazionali, uno degli aspetti da salvaguardare è questo”.

“Se abbiamo idee in merito? Va fatto un tavolo unico – ha risposto Marotta – Esistono attività di club, di UEFA e FIFA, e il confronto è iniziato. C’è la disponibilità a far sì che il numero delle partite diminuisca, perché il calcio ormai è diventato più veloce e le pressioni arrivano nella metà campo avversaria”.

In questo scorcio di stagione, non a caso, Inzaghi ha fatto costantemente uso del turnover: “La rosa va ampliata soprattutto nei valori – sottolinea Marotta – A mio avviso per i grandi club bisogno parlare di titolari e co-titolari, questo impone il rispetto degli obiettivi. Abbiamo 23-24 giocatori che possono giocare in ogni competizione, poi è l’allenatore che fa le scelte. Stasera il centrocampo è dettato da alcuni infortuni – quelli di Zielinski e Asllani, ndr – per cui è normale che sia lui a decidere chi impiegare”.