Bocciato e venduto: all’Inter in cambio di Bisseck

Nuova ipotesi di calciomercato per l’Inter. Possibile uno scambio con Bisseck durante la prossima estate. I dettagli dell’operazione

In casa Inter si inizia a guardare alla prossima stagione. A gennaio i nerazzurri potrebbero non fare tantissimo. Discorso diverso, invece, in estate. L’operazione di svecchiamento deciso da Oaktree porterà Marotta a dover chiudere diversi affari soprattutto in entrata considerato che molti giocatori sono in scadenza.

E tra le possibili operazioni c’è anche uno scambio con Bisseck. Un club è fortemente interessato al difensore tedesco e questo potrebbe mettere sul piatto un giocatore ormai fuori dai piani per arrivare al centrale nerazzurro. Affare che potrebbe entrare nel vivo in estate e quindi resta da capire se la squadra deciderà di tenerlo in rosa per poi proporlo a Marotta oppure cederlo da subito e, di conseguenza, mollare la pista che porta al giocatore interista.

Dopo una buona seconda parte della scorsa stagione, Bisseck in questo inizio di annata sta trovando delle piccole difficoltà. Nonostante ciò, il tedesco resta uno dei punti di forza della squadra di Simone Inzaghi e il tecnico piacentino ha molta considerazione su di lui.

Calciomercato Inter: possibile scambio, le ultime

Ma in estate il suo nome potrebbe entrare al centro di una trattativa. Il Tottenham non ha mai realmente mollato la pista che porta a Bisseck e per la prossima estate non è da escludere che gli Spurs possano mettere sul tavolo una proposta con il cartellino di Dragusin per arrivare al tedesco.

Una operazione destinata a non entrare nel vivo visto che da parte del club di Viale della Liberazione non c’è nessuna intenzione di privarsi del proprio difensore, a meno di una proposta cash irrifiutabile. Il club inglese, comunque, un tentativo lo vorrebbe fare comunque visto che l’ex Juventus non rientra più nei piani della squadra londinese.

Arrivato al Tottenham lo scorso gennaio, il romeno ha fatto grossa fatica a mettersi in mostra. Sono solo 11 le presenze messe a referto dal difensore fino a qui e questo conferma come gli Spurs non hanno intenzione di puntare su di lui.

Gli inglesi vorrebbero cederlo già in questa sessione di calciomercato, ma non è da escludere che il tutto possa essere rinviato a giugno. In quel caso, come scritto in precedenza, occhio alla possibilità di una proposta all’Inter per uno scambio con Bisseck.