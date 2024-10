Rescissione con l’Inter: ultim’ora assurda su Mkhitaryan

Le linee guida di Oaktree sono molto chiare e la proprietà non ha intenzione di cambiarle: a farne le spese potrebbe essere Mkhitaryan

La linea intransigente di Oaktree l’abbiamo vista la scorsa estate e si continuerà così anche nelle prossime sessioni di calciomercato. La proprietà americana non ha nessuna intenzione di cambiare la propria strategia ed è stata molto chiara anche con Marotta e gli altri dirigenti: via i giocatori più anziani e dentro elementi giovani e futuribili. Toccherà al presidente nerazzurro e ad Ausilio individuare i rinforzi giusti e in linea con le indicazioni date dal fondo americano.

Sono diversi i giocatori destinati a pagare la linea di Oaktree. A partire da Acerbi e de Vrij, che difficilmente vedranno rinnovato il proprio contratto a certe cifre. Ma a sorpresa potrebbe farne le spese anche Mkhitaryan. Per l’armeno si parla addirittura di una rescissione del contratto. Una ipotesi inaspettata e che nessuno fino a questo momento aveva preso in considerazione.

I no di Oaktree a Hermoso e Rodriguez, nonostante l’ok di Inzaghi, avevano fatto capire che da parte del fondo americano non c’era intenzione di cambiare la propria strategia o fare qualche eccezione.

La nuova proprietà nerazzurra vuole continuare a vincere, ma spera di farlo attraverso un’economia sostenibile. Quindi via gli over 30 con un ingaggio importante e spazio a giovani di talento e futuribili. Naturalmente non è da escludere la presenza di qualche giocatore esperto, ma la media della rosa sarà molto più bassa di quella attuale.

Inter: linea dura Oaktree, rescissione per Mkhitaryan

Tra i giocatori destinati a farne le spese di questa linea ci potrebbe essere anche Mkhitaryan. L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ parla addirittura della possibilità di rescindere il suo contratto al termine della stagione e non aspettare la scadenza del 2026. Una ipotesi molto remota visto che l’armento continua ad essere un elemento fondamentale per Inzaghi e un sacrificio di un anno per lui potrebbe essere fatto.

Di certo, se saranno confermate queste indiscrezioni, il prossimo calciomercato sarà per l’Inter una vera e propria rivoluzione. Molto probabilmente saluteranno de Vrij, Acerbi, Correa e Arnautovic. Possibile anche una separazione con Darmian. Da valutare, come spiegato in precedenza, la situazione Mkhitaryan e Sommer entrambi in scadenza nel 2026.