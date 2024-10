Dal Napoli all’Inter in prestito secco: non serve l’ok di Conte

Il direttore sportivo nerazzurro stima Elmas ormai ai margini del progetto tecnico del Lipsia ove milita da dopo l’addio al Napoli: un grande ostacolo per pensare ad una trattativa

La ripresa dei giochi di campionato apre per l’Inter nuovi scenari interessanti dopo la sosta Nazionali. Lo scontro di questa sera con la Roma, nello specifico, segna l’avvio di un paio di settimane di fuoco previste per gli uomini di Simone Inzaghi che dovranno vedersela anche con la Juventus ai vertici della classifica. Sperando sempre in un passo falso del Napoli di Antonio Conte attualmente capolista.

I partenopei, partiti meglio sul piano tecnico e tattico rispetto ai rivali nerazzurri, cercheranno però di mantenere alto il proprio rendimento partita dopo partita. Condizione necessaria verso il successo, per un allenatore mai soggetto al compromesso come il salentino ex nerazzurro.

Per quanto difficile sia prevedere come potrebbero proseguire i giochi di campionato da qui alla fine, una cosa è certa: a prescindere da come andrà a finire, sia Conte che Inzaghi potrebbero adottare misure situazionali già da gennaio. Mercato compreso. Aprendo spiragli anche per il ritorno di un vecchio volto partenopeo oggi in forze al Lipsia, ovvero Eljif Elmas.

Elmas in rottura col Lipsia, può partire: all’Inter poche chance di fare minuti

Per Conte il calciatore non fa testo, ovviamente, perché non più alle dipendenze del Napoli sin dallo scorso gennaio, mentre ai nerazzurri capeggiati da Piero Ausilio piace ancora.

Una svolta per l’avvicinamento del profilo del macedone all’Inter potrebbe essere dato dai recenti rapporti tesi con il club tedesco, da cui sarebbe ormai destinato a separarsi quanto prima visto che le sue presenze con la maglia del club del toro rosso ammontano soltanto a diciassette (totale di 281’, zero minuti in Bundesliga finora).

La sua entourage è già al lavoro per cercare un club di spessore anche in Italia, tanto da esser stato accostato anche all’Atalanta tempo addietro. L’Inter non dovrebbe più certo tenere testa alle pretese di Conte per portare Elmas in nerazzurro ma dovrebbe piuttosto guardare in casa propria. Inzaghi detiene infatti un reparto di centrocampisti ben nutrito e completo che non ammette ulteriori intromissioni a stagione in corso. Anche nel caso in cui da parte del Lipsia dovesse pervenire un’apertura per un prestito fino al termine dell’annata sportiva. Insomma, l’Inter sembra fuori dalla corsa per il rientro di Elmas in Italia ed il Napoli è soltanto un ricordo. Persistono tutte le altre strade alternative.