Rescissione e addio all’Inter, annuncio esplosivo Mkhitaryan

Il futuro di Mkhitaryan continua a tenere banco in casa Inter. Nei giorni scorsi si è parlato di una possibile rescissione del contratto

L’operazione svecchiamento decisa da Oaktree potrebbe fare delle vittime illustri. La proprietà americana ha intenzione di dare vita ad una squadra molto differente da quella di adesso. Via gli over 30 e dentro giocatori giovani, di talento, ma soprattutto futuribili. Una svolta per raggiungere l’obiettivo di cercare di vincere attraverso una economica sostenibile. L’idea sarebbe quella di non rinnovare il contratto a molti dei giocatori in scadenza (Darmian e Acerbi tra gli altri) e valutare con attenzione la posizione di quelli che hanno un accordo fino al 2026.

Tra loro c’è anche Mkhitaryan. L’armeno è sempre un punto di riferimento per Inzaghi e il tecnico non rinuncerebbe mai al centrocampista. Ma nei giorni scorsi è stata ipotizzata anche la possibilità di una rescissione del contratto del giocatore per proseguire lo svecchiamento della rosa. Una pista non semplice da far diventare reale per diversi motivi.

Il primo e più importante, Simone Inzaghi non ha intenzione di rinunciare a Mkhitaryan. Nonostante i 35 anni compiuti, l’armeno è sempre un punto fisso dell’Inter. Le sue prestazioni lo rendono imprescindibile per il modo di interpretare calcio del tecnico nerazzurro e ad oggi sembra quasi impossibile immaginare una squadra senza il centrocampista ex Roma.

Futuro Mkhitaryan: l’annuncio cambia tutto

Nonostante questo, però, sono in corso valutazioni sul suo futuro. Il rinnovo firmato meno di un anno fa fino al 2026 non lo rende certo di restare all’Inter anche la prossima stagione. I programmi sono cambiati e potrebbe pagare l’operazione svecchiamento decisa da Oaktree. Mkhitaryan non ha intenzione di mollare e nella conferenza stampa post Roma lancia un chiaro messaggio alla stessa proprietà nerazzurra sottolineando di non pensare al ritiro.

“Il merito delle prestazioni non è solo mio, ma anche dei miei compagni – ha sottolineato Mkhitaryan in conferenza stampa – sto cercando di tenere il livello molto alto, altrimenti giocherei in una squadra più debole e non sarei competitivo. Ma mi alleno con grande voglia e l’obiettivo è sempre quello di migliorarmi. Non dico basta, non ho intenzione di ritirarmi. Ho 35 anni, ma ho voglia di continuare a giocare a questo livello. Poi vedremo cosa succederà e se sarò in grado di mantenere questo tipo di prestazioni”. Le intenzioni dell’armeno sono molto chiare, ora la palla passa in mano al fondo californiano proprietario dell’Inter.