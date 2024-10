Bastoni e 80 milioni, triplo colpo Inter: anche “l’erede di Mkhitaryan”

Alessandro Bastoni potrebbe essere ceduto a 80 milioni di euro per piazzare un triplo colpo. E tra gli acquisti anche l’erede di Mkhitaryan

In casa Inter nessuno è incedibile. Naturalmente ci sono giocatori per cui i nerazzurri farebbero molta fatica a privarsene, e tra questi c’è sicuramente Alessandro Bastoni. Il difensore è sempre più un punto fisso in questa squadra e ad oggi sembra molto difficile ipotizzare un suo addio.

Ma davanti ad una offerta di 80 milioni di euro davvero tutto può succedere. Anche una partenza di Bastoni. Addio che servirebbe a finanziare alcuni acquisti e tra questi eventualmente l’erede di Mkhitaryan. Naturalmente per il momento stiamo parlando solamente di ipotesi.

Ma cosa pensano i tifosi di una eventuale cessione di Alessandro Bastoni? Lo abbiamo chiesto ai nostri utenti Facebook e possiamo dire che c’è stata una divisione. Da una parte c’è chi ha aperto alla possibilità di un addio de proprio difensore davanti ad una proposta comunque importante.

Bastoni via dall’Inter: i dettagli

Non sono mancati i no. “Anche se è un difensore, è uno che contribuisce maggiormente al gioco offensivo dell’Inter – scrive Aldo Perelli – è molto raro vedere un difensore che arriva al limite dell’area avversaria 10 volte a partita come fa lui. Quando al suo posto gioca Carlos Augusto (che reputo un buon giocatore) il nostro gioco ne risente”. Ma c’è anche, come precisato in precedenza, chi ha aperto ad una possibile cessione di Bastoni. “Solo a queste cifre – scrive un utente – a meno assolutamente no“.

Mentre un altro fa un ragionamento più complesso: “Come tifoso non lo cederei mai. Però davanti a 80 milioni di euro, la società sicuramente lo accetta“. Insomma, una divisione che conferma l’importanza del centrale per il gioco nerazzurro, ma anche il fatto che davanti ad una cifra importante le aperture possono esserci.

Naturalmente con una proposta di 80 milioni di euro l’Inter potrebbe davvero sedersi ad un tavolo e trattare. Una cifra che sarebbe sicuramente reinvestita sul calciomercato e i tifosi nerazzurri puntano eventualmente anche ad un erede di Mkhitaryan.