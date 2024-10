Roma-Inter, bocciata la scelta di Inzaghi: “Un bidone da tribuna”

Nonostante la vittoria in casa della Roma, non mancano le critiche a Simone Inzaghi. In particolare i tifosi non hanno capito una scelta

Vittoria d’oro per l’Inter contro la Roma. I nerazzurri, nonostante i due infortuni nel primo tempo, sono riusciti a portare a casa i tre punti che permettono di restare in scia del Napoli e davanti alla Juventus proprio a pochi giorni dal Derby d’Italia. Un successo che consente agli uomini di Inzaghi di dare continuità e, soprattutto, di ritornare ad avere la porta inviolata in campionato dopo diverse partite.

Nonostante questo, però, non mancano le critiche nei confronti di Simone Inzaghi. In particolare, sui social non è stata apprezzata una scelta fatta dal tecnico nerazzurro. Una decisione che sembra legata più ad un turnover che ad altro, ma molti tifosi sperano che in futuro siano prese altre decisioni. Per fortuna dell’allenatore piacentino sono arrivati i tre punti, altrimenti sarebbero stati giorni ancora molto più difficile.

Roma-Inter: bocciatura parziale, Inzaghi nel mirino

È stata una trasferta di Roma fortunata dal punto di vista del risultato, meno per quanto riguarda gli infortuni. Le condizioni di de Vrij e Calhanoglu saranno valutate nelle prossime ore. Ma a far discutere è soprattutto la scelta di Inzaghi di far entrare Correa al posto di Lautaro lasciando in panchina sia Taremi che Arnautovic. Una scelta molto criticata da parte dei tifosi nerazzurri e la conferma arriva anche dai commenti sulla nostra pagina Facebook alla domanda sulla prestazione dell’argentino.

“Ci vuole coraggio a farlo giocare“, il commento di un utente. Un altro ha aggiunto: “È un bidone che merita la tribuna e non la panchina. Spero sia ceduto a gennaio“. E un altro ancora si chiede il motivo per cui è entrato.

Bisogna anche sottolineare che non tutti hanno criticato la scelta di Inzaghi. “Ha fatto ciò che gli ha chiesto il tecnico. Ha dato una mano a sinistra e tenuto a bada Baldanzi e Soulé“, ha sottolineato un tifoso nerazzurro. Mentre per altri la prestazione è stata più che sufficiente. “La gente lo critica a prescindere. Ha fatto il suo, gli do 6“, ha scritto un utente. “Per me il voto è 6 e mezzo. Il motivo è perché ha giocato da centrocampista e non da attaccante. Ha rispettato le indicazioni date dall’allenatore“, si legge in un altro commento.

Dunque la prestazione di Correa spacca in due il tifo nerazzurro. Da una parte c’è chi ha duramente contestato la scelta di far entrare l’argentino. Dall’altra non sono mancati apprezzamenti per la prestazione dell’attaccante.