Vuole l’Inter, la firma è ormai ad un passo

Il club nerazzurro eserciterà l’opzione di rinnovo sul calciatore, che prosegue il suo matrimonio con la Beneamata

Ci sono giocatori che approdano in un club portandosi appresso un bagaglio di aspettative – spesso derivanti direttamente dal costo pagato per il cartellino – elevatissime. Spesso insostenibili. E alcune volte anche troppo pesanti da poter sostenere. Poi ci sono quelli che approdano in una piazza come gregari, magari utili grazie alla loro duttilità e alla loro inappuntabile professionalità, ma che nel giro di pochi mesi vengono apprezzati ed applauditi dal pubblico come fossero degli autentici fuoriclasse.

Nell’ultima fattispecie rientra certamente un calciatore arrivato all’Inter in punta di piedi nell’ottobre del 2020, quando ad Appiano Gentile comandava ancora Antonio Conte. Messosi a disposizione del tecnico con umiltà e spirito di sacrificio, il prodotto delle Giovanili del Milan si è conquistato in modo relativamente rapido il sostegno dei suoi nuovi tifosi.

Merito del suo acume tattico, del suo saper giocare in varie posizioni di campo, della sua intrinseca utilità che va molto al di là di un tecnica magari non sopraffina. Anche sotto la guida di Simone Inzaghi, il giocatore si è dimostrato elemento in grado di ritagliarsi il suo spazio e di venire in soccorso della squadra quando le circostanze della partita lo abbiano richiesto.

Col contratto in scadenza a giugno del 2025, l’ex Torino e Manchester United aspettava da tempo un segnale da Viale della Liberazione per poter allungare il suo accordo con la Beneamata. Forte della presenza di un’opzione di rinnovo valida per un ulteriore anno, il classe ’89 è ora vicino a firmare per un’ulteriore stagione con la società meneghina.

Darmian, il jolly di Inzaghi resta: sì all’opzione di rinnovo fino al 2026

Esterno basso nella difesa a 4, ‘braccetto’ di destra (o di sinistra) nella difesa a 3, esterno a tutta fascia nel centrocampo a 5: fa poca differenza la posizione in campo per Matteo Darmian, un vero e proprio jolly che il sempre abile Marotta ha pescato dal Parma 4 anni fa con un’operazione costata complessivamente meno di 3,5 milioni di euro.

Il quasi 35enne nativo di Legnano, giunto alla sua quinta stagione in nerazzurro, è stato oggetto di indiscrezioni che lo avrebbero voluto partente a fine anno, ma il suo impatto nelle dinamiche di campo della squadra milanese hanno convinto dirigenza e proprietà ad allungare di almeno un altro anno il matrimonio.

Sfruttando la citata opzione, molto probabilmente l’Inter eserciterà l’opzione estendendo di un’altra stagione il contratto di Darmian. Già elemento importante nello spogliatoio nerazzurro, il calciatore sarà a disposizione anche per il 2025/26. Con la solita abnegazione tipica di chi fa del duro lavoro la sua ragione di vita.