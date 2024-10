Marotta ha detto basta, vendetta sulla Juve: acquisto pazzesco

Marotta prepara una vendetta sportiva nei confronti della Juventus. Pronto un acquisto pazzesco per rinforzare la rosa di Inzaghi

Inter e Juventus sono ancora una volta pronte a sfidarsi sul calciomercato. È già capitato che in passato le due squadre si sono trovate ad inseguire obiettivi comuni, e molto probabilmente accadrà così anche la prossima estate. In particolare, c’è un giocatore che interessa molto ad entrambi i club ed ora Marotta sembra essere pronto ad entrare in gioco per chiudere il colpo e anticipare proprio i bianconeri.

In casa nerazzurra la classica vendetta dopo lo sgarbo Cabal non è ancora arrivata, ma presto potrebbe esserci. Marotta si sta muovendo in anticipo su diversi obiettivi e nei prossimi mesi proverà a definire l’arrivo a Milano di un grandissimo talento. Il giocatore piace molto anche alla Juventus. Il presidente nerazzurro, però, questa volta non ha intenzione di farsi beffare ed è pronto a chiudere la trattativa con largo anticipo.

Sarà un calciomercato estivo assolutamente particolare per l’Inter soprattutto se Oaktree dovesse dare il via libera all’operazione svecchiamento. Sono diversi i movimenti a dover essere completati in entrata e tra questi c’è un giocatore che ha impressionato. Marotta lo ha visto dal vivo e ha immediatamente chiesto alla proprietà americana l’ok per definire l’operazione e portarlo alla corte di Inzaghi.

Calciomercato Inter: mossa a sorpresa, Marotta beffa la Juventus

Come confermato da calciomercato.it, i fari dell’Inter sono puntati su Andrija Maksimovic, talento classe 2007 della Stella Rossa. Il giovane ha giocato già cinque partite in campionato oltre che parte del match in Champions League proprio contro i nerazzurri. Tanta qualità nel suo sinistro e ampi margini di miglioramento anche perché stiamo parlando di un ragazzo ancora non maggiorenne. Marotta ci pensa e presto potrebbe decidere di affondare il colpo per portarlo subito alla corte di Inzaghi e anticipare una folta concorrenza tra cui Liverpool e Juventus.

Un colpo che naturalmente rispecchierebbe le indicazioni date da Oaktree. Infatti stiamo parlando di un calciatore giovane, di qualità e futuribile. Una opzione, quindi, da tenere in considerazione per adesso. Vedremo nei prossimi mesi se l’Inter alla fine deciderà di affondare il colpo sin da subito oppure aspetterà un altro anno. Perché non è da escludere che la Stella Rossa decida di tenerselo ancora una stagione per poi magari cederlo nell’estate 2026 ad un prezzo ancora più elevato.