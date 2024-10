Ok arrivato, torna subito: Inter, affare a sorpresa

Può tornare subito all’Inter. Una scelta quasi obbligata quella dei nerazzurri dopo quanto accaduto al calciatore

Una vittoria preziosissima ma macchiata dagli infortuni quella ottenuta dall’Inter contro la Roma. Una prodezza di Lautaro Martinez ha permesso ai nerazzurri di espugnare l’Olimpico per il terzo anno consecutivo e di riportarsi a -2 dal Napoli, leader solitario della classifica.

Decisamente un buon viatico per l’Inter in vista dei prossimi impegni contro Young Boys e Juventus nei quali Inzaghi dovrà rinunciare sia ad Acerbi che a Calhanoglu, entrambi usciti dal match con la Roma per un infortunio muscolare nel primo tempo. Una doppia assenza che priva l’allenatore nerazzurro di due titolarissimi, sostituiti all’Olimpico da De Vrij e Frattesi.

A proposito di infortuni, durante lo stop del campionato per gli impegni delle Nazionali, era arrivata una brutta notizia per l’Inter ovvero il grave ko di Valentin Carboni che si è procurato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro durante un allenamento con l’Argentina. Il calciatore è stato già operato e la sua stagione, di fatto, è compromessa con un periodo di stop stimato in 6-8 mesi.

Carboni può tornare subito all’Inter, le ultime

Valentin Carboni è in prestito all’Olympique Marsiglia. De Zerbi, finora, gli aveva concesso solo una chance da titolare prima dell’infortunio che impedirà all’argentino di continuare la sua esperienza in Ligue 1. Delle sue condizioni ha parlato proprio l’allenatore dell’OM, esprimendo grande preoccupazione riguardo il suo ritorno in campo.

“Non so se potrà tornare entro la fine della stagione – ribadisce De Zerbi – sono molto dispiaciuto. E’ un ragazzo giovane ed è un talento forte nonostante la giovane età. Purtroppo qui non ha avuto modo di dimostrarlo. Gli auguro di tornare presto qui da noi o in un altro club.” Con tutta probabilità, il prestito di Carboni all’OM è destinato a interrompersi con conseguente ritorno immediato all’Inter. Con la supervisione dello staff medico nerazzurro, l’argentino svolgerà tutto il periodo di riabilitazione in modo da recuperare al meglio in vista della prossima stagione.

Decade così ogni possibilità per l’acquisto a titolo definitivo di Carboni dall’Olympique Marsiglia. Il prezzo per il riscatto era stato fissato a 36 milioni, somma che l’Inter avrebbe potuto dirottare su altri investimenti. Nulla da fare per i nerazzurri che, per il secondo anno consecutivo, riaccolgono un calciatore prestato al club francese. Era accaduto anche con Joaquin Correa, non riscattato dall’OM dopo l’ultima annata in prestito e destinato verosimilmente alla cessione con la riapertura del mercato a gennaio.