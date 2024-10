Contatto col bomber: vuole tornare all’Inter

Il prodotto delle Giovanili nerazzurre, finalmente ammirato ai livelli attesi da anni, potrebbe fare il suo clamoroso ritorno

Se c’è un settore di campo dove l’Inter, fondamentalmente coperta negli altri reparti grazie alla duttilità tattica di alcuni validissimi elementi della rosa, appare carente non tanto dal punto di vista numerico quanto da quello della qualità a disposizione, questo è proprio l’attacco.

Dopo una serie di sessioni di mercato in cui si è stati molto attenti a non riempire la rosa di troppi attaccanti che magari avrebbero visto il campo col binocolo – con relative lamentele che avrebbero minato la serenità dell’ambiente – il club nerazzurro lamenta delle carenze proprio sul fronte offensivo.

Allo stato attuale, parlando di valide alternative reali alla Thu-La, c’è il solo Mehdi Taremi in grado di garantire un certo tipo di rendimento. Per motivi diversi, ma non del tutto dissimili, Joaquìn Correa e Marko Arnautovic non garantiscono a Simone Inzaghi la dovuta pericolosità in caso di presenza in campo.

L’argentino sembra essersi del tutto smarrito, complice la solita serie di piccoli infortuni che non gli permettono di allenarsi e giocare con la dovuta continuità. L’austriaco, messo sul mercato già la scorsa estate appena scattato l’obbligo di riscatto che l’Inter ha dovuto onorare, sembra vittima dei suoi stessi fantasmi sotto porta.

Ecco che allora, proprio nella stagione in cui l’allenatore lamenta una tutto sommato legittima penuria offensiva, l’ex gioiello di casa sembra essere definitivamente esploso. Peccato che vesta un’altra maglia, e che le condizioni dell’ennesimo prestito della sua carriera, beffardamente non favoriscano l’Inter. Almeno sulla carta.

Esposito sogna il ritorno a casa: può arrivare in prestito

Due gol, un assist e tante giocate di qualità nelle prime otto gare di campionato con la maglia dell’Empoli. Sembra veramente e definitivamente arrivata la stagione della consacrazione per Sebastiano Esposito, un vero girovago dell’Europa e soprattutto delle varie realtà del calcio italiano.

Spal, Venezia, Basilea, Anderlecht, Bari e Sampdoria le precedenti tappe dell’attaccante di Castellammare di Stabia da quell’indimenticabile gol su rigore realizzato a San Siro nella stagione 2019/20, quando sulla panchina della Beneamata sedeva un certo Antonio Conte.

Passato in prestito gratuito all’Empoli fino a fine stagione, il fratello di mezzo della dinastia di calciatori che imperversa tra Serie A e Serie B (Salvatore e Francesco Pio stanno brillando nello Spezia) ha il contratto in scadenza a giugno del 2025.

La particolarità del trasferimento temporaneo al club toscano, a differenza delle altre operazioni di prestito del giocatore concluse nelle precedenti stagioni, è che l’Empoli può riscattare definitivamente ed unilateralmente il ragazzo a fine anno. Proprio quando finalmente è esploso, dunque, di fatto Esposito non è più dell’Inter, potendo diventare biancazzurro a titolo definitivo per 5 milioni a fine anno.

Questo non toglie che, complice la conclamata volontà dell’attaccante, Marotta potrebbe e vorrebbe riportare Esposito a Milano fino al prossimo giugno. Un contro-prestito che lascerebbe intatta all’Empoli la possibilità di acquistare a titolo definitivo l’ex enfant prodige della Pinetina.