Offerta da urlo, Young Boys-Inter gratis in streaming: ecco come

L’Inter affronta lo Young Boys nella terza giornata di Champions. Tutte le indicazioni su dove seguire la partita. Si può fare anche gratis

Terzo impegno di Champions League per l’Inter attesa a Berna dallo Young Boys campione di Svizzera. Calcio di inizio stasera alle 20.45 allo Stade de Suisse, dotato di un campo sintetico, un unicuum tra le 36 partecipanti alla massima competizione europea per club.

L’Inter si presenta al cospetto dei gialloneri con quattro punti in classifica, frutto del pari con il City e del 4-0 rifilato alla Stella Rossa. Con un’altra vittoria, i nerazzurri possono consolidare la loro posizione tra le prime otto della classifica, piazzamento che se mantenuto al termine delle otto partite previste nel girone permette di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale.

Situazione diametralmente opposto per lo Young Boys. Due le sconfitte finora per gli svizzeri contro Aston Villa e Barcellona, arrivate peraltro in un grande momento di difficoltà per il club che ha esonerato l’allenatore Rahmen e si trova al terzultimo posto nel campionato elvetico con 9 punti in 10 partite.

Young Boys-Inter, dove vedere il match di Champions League

Young Boys-Inter sarà visibile stasera in esclusiva assoluta su Amazon Prime Video. La piattaforma streaming del colosso dell’e-commerce trasmette la miglior partita del mercoledì in prima serata dei club italiani impegnati in Champions. Per questo turno, la scelta è caduta inevitabilmente sull’Inter, considerato che Milan, Juve e Bologna hanno giocato ieri mentre l’Atalanta affronta oggi il Celtic alle 18.45.

Amazon Prime Video è visibile in abbonamento tramite la app disponibile per smart tv, smartphone, decoder Sky Q, Amazon Fire Stick e console di gioco. E’ possibile la visione anche da pc sul sito di riferimento. Chi non possiede l’abbonamento a Amazon Prime Video può attivarlo in qualsiasi momento, da sito o da app, in due modi tramite il pagamento mensile a 4.99€ oppure con quello annuale in un’unica soluzione a 49.90€.

Attenzione tuttavia all’offerta che propone Prime Video a tutti i nuovi abbonati. Chi attiva l’abbonamento può infatti usufruire del primo mese di visione gratis di tutti i contenuti che comprendono, oltre alle sfide di Champions League, anche serie tv e film di successo, oltre a documentari e cartoni animati.

Di fatto, se attiverete oggi un account Amazon Prime Video potrete vedere gratis Young Boys-Inter e non solo. Su Prime, infatti, sarà trasmessa in esclusiva assoluta anche la prossima partita di Champions League dei nerazzurri contro l’Arsenal, in programma mercoledì 6 novembre a San Siro e dunque compresa nell’eventuale mese di visione gratuito se attiverete subito l’abbonamento.

Accedere a Prime Video è molto semplice. Vi basta registrarvi, ottenere le credenziali e inserire un metodo di pagamento consentito. Se la procedura avrà successo, l’abbonamento si attiverà all’istante e potrete subito seguire i contenuti di vostro interesse.