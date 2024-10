Urla furiose Inzaghi: schiaffo a Dumfries in diretta

Inzaghi è dovuto intervenire dopo un primo tempo non proprio eccezionale da parte dell’Inter contro lo Young Boys: cosa è successo durante il primo tempo

Un’Inter non proprio brillante sta pareggiando con il risultato di 0-0 contro lo Young Boys. I nerazzurri avevano iniziato bene, prendendo il controllo del gioco e mettendo sotto gli svizzeri. Poi, però, sono usciti i padroni di casa e hanno creato non pochi pericoli alla squadra di Milano.

Durante il primo tempo, Simone Inzaghi è stato spesso a osservare l’operato dei suoi, ma subito prima della mezz’ora ha iniziato a sbracciarsi da bordo campo contro alcuni suoi calciatori.

Il motivo è essenzialmente scuotere i campioni nerazzurri che in quella fase erano in ritardo nei contrasti e con poca grinta in campo. Inoltre, il baricentro si era abbassato troppo e ciò rendeva impossibile aggredire in pressing lo Young Boys. Le urla di Inzaghi si sono prolungate fino alla fine del primo tempo, spesso per chiamare le uscite e i tempi di gioco, ma anche per far avvertire la sua presenza ai ragazzi.

Schiaffo a Dumfries: cosa è successo con Monteiro

Uno dei più attivi in campo per l’Inter è stato sicuramente Denzel Dumfries. L’esterno olandese ha chiuso con grande puntualità ed è riuscito a rendersi pericoloso in un paio di occasioni, soprattutto di testa. La sua partita, però, è stata piena di corpo a corpo, tra cui quello che Monteiro, che dopo un contatto prolungato ha dato un colpo vistoso proprio all’ex PSV.

Calvarese ha detto che ha rischiato molto, e che poteva esserci qualcosa di più del giallo, ma l‘arbitro si è limitato a un’ammonizione in una gara molto fisica e tirata, in cui finora nessuno sta riuscendo ad avere la meglio.