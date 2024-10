Addio all’Inter per ‘colpa’ di De Bruyne: 60 milioni cash

Il centrocampista olandese è proiettato verso l’addio al City il prossimo anno, con il San Diego in lizza per il suo cartellino. In caso di addio attenzioni su Barella dell’Inter, ma soltanto in caso di permanenza di Guardiola

Cresciuto a dismisura sotto la guida di uno degli allenatori più capaci e vincenti di sempre, Kevin De Bruyne potrebbe infine dire addio alla propria avventura inglese tra le file del Manchester City.

La notizia non fa certo scalpore perché dopo una vita ricca di successi collettivi e l’età che avanza, le proiezioni del centrocampista olandese nel futuro hanno spesso riportato una certa distanza fra i suoi bisogni individuali e quelli di Pep Guardiola. Così, a seguito di tante voci che lo avevano accostato al campionato arabo di Saudi Pro League mai concretizzatesi, il destino del talento dei ‘Citizens’ potrebbe essere lontano da Europa e Medio Oriente. Per affacciarsi ancora un po’ più in là, fronte occidentale, dove ancora oggi un certo Leo Messi detta legge.

Stando alle ultime informazioni sopraggiunte, infatti, non ci sarebbero più le circostanze adeguate per discutere di rinnovo di contratto col City e dunque De Bruyne potrebbe essere libero di accasarsi altrove già dalla prossima estate a parametro zero. Senza nulla togliere alle pretendenti europee, i costi di gestione dell’operazione verrebbero interamente pagati dal San Diego FC, nuovo club ai nastri di partenza dalla prossima stagione di MLS.

Senza De Bruyne spazio a Barella, operazione complicata per il City di un dubbioso Guardiola

Con l’uscita di scena di un calciatore tanto importante, comunque afflitto da infortuni poco felici negli ultimi anni, le attenzioni di Guardiola potrebbero spostarsi su Nicolò Barella.

Sebbene non sia nato come playmaker o rifinitore del calibro del collega olandese, il centrocampista dell’Inter ha imparato bene il proprio mestiere. Divenendo nel tempo un punto di riferimento in qualsiasi zona del campo di sua competenza. Eppure la strada per la firma sarebbe davvero complicata.

Non tanto per una questione di soldi, vista l’enorme disponibilità della proprietà di Mansur che punterebbe tranquillamente almeno 60 milioni a salire. Quanto piuttosto sia per la riluttanza di cessione di un elemento cardine della rosa di Inzaghi che per la possibile partenza dello stesso Guardiola. Il tecnico spagnolo, infatti, non avrebbe ancora confermato le sue intenzioni future. Ciò potrebbe aprire ad un cambio panchina e dunque un mutamento radicale anche degli obiettivi di mercato, sulla base delle preferenze dell’eventuale sostituto.