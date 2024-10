Annuncio terribile su Thuram: nessuno se lo aspettava

Non basta la rete decisiva a Marcus Thuram: una bordata a sorpresa nei confronti del francese dell’Inter

Gli ingressi di Thuram e degli altri big hanno cambiato la sfida contro lo Young Boys. Dopo una prima ora di grosse difficoltà sia in fase offensiva che difensiva, Simone Inzaghi ha deciso di affidarsi ai migliori per cercare di portare a casa i tre punti. L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla zampata del francese. L’attaccante transalpino è riuscito a trasformare il gol il cross di Dimarco e fare esultare tutti i tifosi nerazzurri.

Nonostante una rete decisiva e magari anche importante in ottica qualificazione, non sono mancate le critiche nei confronti di Marcus Thuram nel post partita. Una bordata inaspettata e che ha aperto un dibattito sui social.

Naturalmente il calciatore è pronto a smentire quanto detto in diretta dall’opinionista sul campo proseguendo sulla strada intrapresa ormai da inizio stagione.

Il francese in queste prime partite si sta dimostrando imprescindibile per l’Inter. Anche ieri in Svizzera il suo ingresso è stato decisivo per dare una svolta alla sfida. Da quel momento i nerazzurri sono stati molto più pericolosi in fase offensiva e alla fine la sua zampata ha permesso agli uomini di Inzaghi di portare a casa tre punti d’oro in chiave qualificazione. Ma questa non è servita ad evitare delle critiche.

Inter: bordata a Thuram, cosa è successo

Nell’ormai consueto approfondimento post partita di Sky Sport Fabio Capello ha sottolineato che Thuram “deve ancora migliorare. Non sa calciare di sinistro. È scoordinato quando lo fa e per questo motivo per me deve lavorare ancora di più“. Parole che hanno scatenato i social e i tifosi nerazzurri sono andati subito in difesa del proprio attaccante.

Ad ogni modo Inzaghi continua a godersi il proprio bomber. In questa stagione Thuram ha già messo a segno otto goal in dieci partite e ha voglia di proseguire su questo trend. Domenica per lui una sfida non sicuramente come le altre. Per la prima volta affronterà in campo suo fratello Khephren.

La sua speranza è quella di poter essere ancora una volta decisivo e regalare una vittoria chiave sia nella lotta Scudetto che per la rivalità che c’è con la Juventus. E magari arriverà anche il gol con il sinistro per rispondere alle dure critiche arrivategli da Fabio Capello.