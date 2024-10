Ancelotti lo vuole al Real Madrid: proposto uno scambio all’Inter

Ancelotti non perde tempo, spunta la clamorosa idea per giugno: scambio con l’Inter, il big nerazzurro è il suo sogno

Situazioni di classifica molto simili quelle di Inter e Real Madrid. Destino comune in campo, ma molto presto le due big potrebbero intrecciarsi in sede di calciomercato. A fare la voce grossa sarebbe Carlo Ancelotti.

L’ex allenatore del Milan sa bene che per mantenere il suo Real Madrid ad alti livelli dovrà necessariamente ricorrere al mercato. Non è la prima volta che il tecnico italiano si ritrova a guardare, da lontano, con interesse alle stelle della Serie A.

A tal proposito in vista di giugno si sta facendo largo una suggestiva opportunità di scambio che la dirigenza del Real Madrid, sotto spinta in primis di Ancelotti, starebbe portando avanti. In casa Inter può scattare l’allarme, il pilastro di Simone Inzaghi potrebbe davvero decidere di cambiare aria e cedere alle lusinghe dei ‘Blancos’: il big che potrebbe essere proposto a Marotta come contropartita è semplicemente clamoroso.

Colpo galactico: scambio Inter-Real, colpo straordinario

Il ritiro di Toni Kroos ha lasciato un vuoto difficile da colmare nel centrocampo del Real Madrid. E così Carlo Ancelotti, secondo quanto riferito da ‘Elgoldigital.com’, starebbe pensando a diverse soluzioni per la successione del campione tedesco. Una di queste prende il nome di Nicolò Barella.

La mezz’ala dell’Inter, pilastra di primaria importanza nello scacchiere di Inzaghi, non è un mistero che sia da anni uno dei sogni di mercato del tecnico di Reggiolo. Il portale iberico fa anche i nomi di Zubimendi e Samuele Ricci, due opzioni decisamente più convenienti.

Ma il sogno Barella, molto difficile, resta comunque sullo sfondo. Il calciatore nerazzurro, 7 presenze con 1 gol ed 1 assist in stagione, viene valutato circa 80 milioni di euro. Barella si trova benissimo a Milano e ha recentemente rinnovato fino al 2029 con uno stipendio da 7 milioni annui. Tradotto, non sarà affatto semplice per Florentino Perez strapparlo all’Inter.

Le ‘Merengues’ puntano quindi a cedere uno dei big evidentemente non così fondamentali per Carlo Ancelotti. Si tratta di Aurèlien Tchouameni, 24enne francese arrivato con grandi prospettive poco più di due anni fa. Il suo rendimento in campo non è stato sempre esaltante e, davanti ad una proposta di 80 milioni, non è escluso che possa lasciare Madrid. A questo punto, occhio alla suggestiva – ma fino a questo momento, nulla di concreto – possibilità di scambio.

Con Barella alla corte di Carlo Ancelotti, Tchouameni potrebbe lasciargli spazio e trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi: uno scenario clamoroso ma di difficilissima realizzazione.