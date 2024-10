È scoppiata una bufera: ricorso UFFICIALE prima di Inter-Juve

Un possibile ricorso dell’ultima ora getta incertezza e soprattutto ombre sul big match di domenica sera, quello fra Inter e Juve

Il derby d’Italia potrebbe andare in scena con una novità sostanziale. Dopo l’ultimo turno di Champions è scoppiata una polemica che potrebbe coinvolgere anche la sfida più attesa della prossima giornata del campionato italiano. Ma che cosa è successo di preciso? Quali sono i rischi reali per lo svolgimento di Inter-Juve?

C’entra la minaccia di un ricorso, dopo un richiamo formale che ha coinvolto uno dei protagonisti annunciati della sfida Inter-Juve. C’è infatti una possibilità che l’arbitro Marco Guida, designato a dirigere Inter-Juve, non possa scendere in campo. La situazione è delicata.

Di recente, Marco Guida, fischietto di Torre Annunziata in provincia di Napoli e dal 2009 protagonista della classe arbitrare nel campionato italiano, è finito al centro di un’accesa polemica per un errore durante una partita di Champions League tra Atletico Madrid e Lille.

L’arbitro italiano ha concesso un rigore assai contestato. Gli spagnoli sono insorti, prima a livello mediatico e poi anche a livello formale. Si è così arrivati a un reclamo ufficiale da parte dell’Atletico Madrid alla UEFA. E c’è di più… Secondo la stampa spagnola, i Colchoneros potrebbero addirittura essere pronti a presentare un ricorso. Suggestione che, però, ha già sollevato tantissime critiche. Gli spagnoli vorrebbero che il risultato della partita contro il Lille fosse annullato. Ma sarebbe mai possibile?

Guida oggetto di ricorso: ci sarà in Inter-Juve?

L’Atletico Madrid, intanto, ha presentato questo reclamo alla UEFA mettendo in cattivissima luce Marco Guida. Simeone e il suo club ritengono fermamente che ci sia stato un errore grave e, per questo, sperano che Guida sia fermato (in Champions) e che la UEFA riconosca che il risultato della sfida dell’altro giorno sia stato in qualche modo falsato. Difficilmente, però, si potrà arrivare a una revisione formale di quanto decretato dal campo. E sembra anche a oggi complicato che la UEFA possa intervenire contro Guida.

Sebbene sia in un certo senso già possibile prevedere un esito negativo per un eventuale ricorso agito dall’Atletico, Guida è stato comunque già colpito da una pioggia di critiche e da una pesantissima dichiarazione di sfiducia da parte di un top-club europeo. E tutto ciò potrebbe averlo stressato o averlo gettato in uno stato di disagio emotivo. Considerando l’importanza della partita che dovrebbe dirigere domenica, non è escluso che qualcuno possa consigliargli di fare un passo indietro.

Per ora non ci sono notizie ufficiali riguardo a eventuali cambiamenti nella designazione di Guida. Se il designatore Rocchi dovesse muoversi in questo senso sarebbe grave. C’è imbarazzo. E sui social, come al solito, si sta alimentando la polemica, con tifosi che si schierano contro Guida e chiedono che sia sostituito.

Un errore davvero così grave?

Il rigore concesso al Lille forse non c’era. Di certo, montare una simile polemica sembra assurdo. Gli arbitri possono sbagliare. E l’errore di Guida non sembra neanche così sproporzionato rispetto agli errori che si vedono in ogni partita di calcio professionistico. Potrebbe essere definito un rigorino, come in Serie A se ne registrano a decine.

Quello che sta succedendo si chiama strumentalizzazione. Si ingigantisce il caso, anche a livello giornalistico, per appesantire il clima di Inter-Juventus, una partita che porta con sé sempre un mare di polemiche.

Polemiche che cominciano molto prima del fischio di inizio. E anche stavolta è così. Ma Guida è perfettamente in grado di arbitrare la sfida. E se Rocchi dovesse lasciarlo a casa sarebbe davvero sconvolgente. Anche per l’Atletico: la minaccia di ricorso ha davvero poco senso, ma la cosa non c’entra comunque nulla con Inter-Juve.