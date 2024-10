Marotta lo ‘scippa’ alla Juve: annuncio UFFICIALE già arrivato

Nuova mossa in arrivo da parte della dirigenza nerazzurra per sopperire ad una pesante assenza nell’organigramma societario, ma è già arrivata una pesante smentita da parte dell’interessato al posto di Antonello

Entrati nel cuore del weekend che vedrà protagoniste Inter e Juventus darsi battaglia sul terreno di gioco di San Siro in una delle sfide più calde di queste settimane autunnali di campionato, la dirigenza nerazzurra sarebbe ormai pronta a cedere il passo a nuovi cambiamenti societari.

L’operazione di svecchiamento della rosa e la manovra di rinnovamento degli accordi commerciali con le tante grandi realtà internazionali con cui l’Inter collabora attivamente sono infatti soltanto due dei principali obiettivi di Oaktree da portare avanti anche in futuro. A questi si aggiunge anche una meticolosa verifica della solidità strutturale dell’organigramma societario dopo lo scandalo giudiziario che ha coinvolto il club su più livelli, oltre ad un cambiamento della figura di CEO Corporate attualmente occupata da Alessandro Antonello.

Quest’ultimo infatti è giunto quest’oggi a Roma in occasione dello svolgimento dell’Assemblea di Lega Serie A con un volo proveniente dalla Svizzera, ove avrebbe precedentemente intrapreso conversazioni lavorative con i rappresentanti più alti della società dei Friedkin, proprietari della Roma. La speciale chiamata sarebbe giunta a seguito delle dimissioni presentate dal precedente amministratore delegato del club giallorosso, Lina Souloukou, presa di mira dalle continue pressioni di una tifoseria scontenta dopo l’addio forzato di Daniele De Rossi.

Via Antonello e dentro Calvo, voci smentite sul prossimo CEO Corporate dell’Inter

La trattativa fra Antonello e la Roma sarebbe entrata in una fase avanzata a questo costringe Giuseppe Marotta, in qualità di presidente, a rispettare le indicazioni di Oaktree sulla ricerca di un sostituto all’altezza del compito.

Fra gli uomini individuati nonché primo indiziato a prendere il posto dell’attuale responsabile dell’area finanziaria dell’Inter sarebbe Francesco Calvo, vecchio collaboratore di Marotta ai tempi della Juventus ed attuale direttore responsabile delle relazioni istituzionali tra le file del club bianconero.

Quest’ultimo avrebbe tuttavia prontamente smentito la vicinanza all’Inter con una nota vocale a margine dell’Assemblea di Lega, sottolineando che il suo colloquio con Marotta ha trattato soltanto di tematiche comuni presentate durante l’evento. Nulla di vero, a suo dire, almeno per il momento: “Non vale la pena commentare”, ha aggiunto. Ma le voci sul suo conto restano comunque ben salde finché non verrà rivelato in via ufficiale il passaggio di consegne fra Antonello ed il successore al momento del compimento della pratica che svincolerà dai propri impegni societari l’attuale CEO Corporate in direzione Roma.