L’Inter (di Marotta) è finita: già presentate le dimissioni

In casa nerazzurra è in atto terremoto. Oaktree prepara una vera e propria rivoluzione: per l’Inter è pronta ad aprirsi una nuova era

Al suo arrivo Oaktree ha dato una continuità societaria e tecnica. Ma le ultime vicende hanno turbato molto la proprietà americana, che ha deciso di attuare una rivoluzione. Secondo quanto riferito da Tuttosport, saranno molti i dirigenti che pagheranno sia la visione sullo stadio che l’inchiesta ultras. Il fondo statunitense ha quindi intenzione di aprire una nuova era con profili completamente differenti rispetto a quelli di adesso.

A pagare saranno profili importanti e anche uomini di fiducia di Beppe Marotta. Oaktree non vuole sconti e pensa alle aree corporate e comunicazioni completamente differenti rispetto a quelle odierne. Una rivoluzione che ha come obiettivo di dare all’Inter una immagine diversa dopo la pubblicità negativa arrivata con l’inchiesta ultras e la questione stadio. Si può dire che ormai per l’Inter si sta aprendo una nuova era.

La rivoluzione era ormai nell’aria da qualche settimana. Le ultime vicende non sono assolutamente piaciute a Oaktree e il fondo americano è pronto a prendere in mano la situazione per dare una immagine diversa all’Inter. Per esempio all’avvocato Capellini verrà affiancato un penalista, che avrà il compito di seguire da vicino la questione degli ultras. Ma non è assolutamente finita qui.

Inter: rivoluzione Oaktree, i dettagli

Si prevedono delle novità anche per quanto riguarda alcune personalità molto importanti per il club nerazzurro. A partire da Alessandro Antonelli e Luca Danovaro. Entrambi sono in uscita e si sta lavorando per terminare il rapporto. Con il primo c’è bisogno forse di qualche settimana in più visto il contratto a tempo indeterminato. Sembra sul piede di dire addio al club nerazzurro anche Matteo Pedinotti, uomo di fiducia di Marotta, ormai da diversi anni nell’area comunicazione. Stessa sorte per van Huuksloot, che fino ad oggi si è occupato dello stadio (con lui saluta anche Marco Lomazzi in quota Milan, ndr). van Huunsloot si sarebbe già dimesso. Al loro posto Stefano Cocirio e Massimiliano Catanese.

La rivoluzione nerazzurra si completerà con la nuova visione sul calciomercato. Addio agli acquisti ultratrentenni (anche se a parametro zero) e spazio ai giovani futuribili e magari rivendibili in un futuro a cifre importanti. L’Inter è pronta ad iniziare una nuova era e Oaktree si prepara a prendere in mano il totale o quasi controllo del club, anche a livello operativo.