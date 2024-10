Nuovo infortunio: frattura del perone, torna a gennaio

Xabi Alonso dovrà fare a meno del proprio esterno offensivo per le prossime partite di campionato e di Champions League, Adli salterà anche l’impegno con l’Inter in programma a dicembre

L’ultima giornata nella fase a gironi di Champions League ha regalato agli appassionati un mucchio di gol da vedere e rivedere ancora. Poche le sorprese, mentre sono state decisamente tante le conferme.

Dal Manchester City al Liverpool, passando per Barcellona e Inter. Coi blagurana nello specifico che confermano un ottimo momento di forma nella gestione di Hansi Flick, a scapito del Bayern Monaco. Non certo l’ultimo ad arrivare nella competizione. Ci sarebbe tanto da trattare sulla prestazione dei nerazzurri ma ciò che importa più di tutto è il fatto di aver portato a casa tre punti, nonostante il magro bottino in termini di gol all’attivo trovato all’ultimo grazie ai cambi messi in atto da Simone Inzaghi.

Ad aver poi arpionato il punteggio sull’1-1 in una partita davvero difficile è stato il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, una delle grandissime sorprese della scorsa stagione. Contro il Brest ci si sarebbe attesi una vittoria ma la formazione francese ha saputo tenere testa alle avanzate dei tedeschi, spesso persino controllando il gioco offensivo.

La squadra non si presenta dunque nella migliore delle condizioni in vista non soltanto dei prossimi impegni di Bundesliga ma anche in relazione a quel che sarà la sfida di Champions contro l’Inter a metà dicembre. Chiaro che da qui a più di un mese tutto può cambiare, ma c’è una certezza: Xabi Alonso dovrà fare a meno di un calciatore piuttosto importante fra le proprie file.

Adli fuori dopo dieci minuti contro il Brest, non giocherà contro l’Inter per infortunio

Trattasi del giovane esterno offensivo e centravanti marocchino Amine Adli, il quale già subentrante a Patrick Schick ha dovuto lasciare anticipatamente il terreno di gioco ieri per un infortunio abbastanza serio.

Oggi è poi arrivata la conferma in via ufficiale dopo gli accertamenti medici da parte del club tedesco sullo stato di salute del calciatore. Adli ha rimediato una frattura del perone e per questo motivo i tempi di recupero si allungano fino all’avvio del prossimo anno solare. Non farà dunque in tempo a rientrate per disputare la sfida contro l’Inter e per l’occasione il tecnico spagnolo dovrà inventarsi una soluzione alternativa da dispiegare a gara in corso per mettere in apprensione la retroguardia nerazzurra.