Colpo dal Real Madrid, l’Inter pronta a chiudere già a gennaio

L’ultima idea di Marotta porta a Madrid: a gennaio, dal Real, può arrivare un grande colpo. Ed è già pronta un’uscita

Mancano una manciata di ore all’appuntamento più atteso dell’anno. Perché è chiaro che Inter-Juventus, in questa stagione, rappresenti molto più che un ‘semplice’ Derby d’Italia. In palio, anche se siamo solo a fine ottobre, c’è lo Scudetto. Ed il duello a distanza si sposterà domenica pomeriggio sul prato di San Siro.

Dal campo al calciomercato il passo è breve e, come consuetudine, Marotta non ha la minima intenzione di farsi trovare impreparato. Il presidente dell’Inter ha in mente i colpi da coltivare da qui ai prossimi mesi, per magari accontentare Simone Inzaghi già nelle prime settimane dell’anno nuovo.

A gennaio 2025 qualcosa potrebbe accadere ma – come spesso succede – tutto o quasi dipenderà dalle potenziali uscite. In attacco, ad esempio, dove ben due profili sono di gran lunga i favoriti per lasciare la Milano nerazzurra.

Marko Arnautovic e Joaquin Correa hanno solo sfiorato, lo scorso agosto, l’idea di dire addio all’Inter. Entrambi in scadenza il 30 giugno 2025, se dovesse arrivare l’occasione giusta potrebbero effettivamente fare spazio all’approdo di un nuovo attaccante.

A sorpresa, però, Marotta potrebbe tornare a bussare alla porta del Real Madrid. Perché c’è un profilo in particolare che Carlo Ancelotti tiene poco in considerazione e che a Milano potrebbe rilanciarsi alla grande.

Dal Real Madrid all’Inter: Marotta vende e compra

Uno dei nodi da sciogliere in vista dell’immediato futuro è legato al vice Calhanoglu. Il turco, come accade da almeno due anni a questa parte, sta facendo gli straordinari e Asllani non ha minimamente convinto Inzaghi.

Parliamo di Dani Ceballos, regista di grandi qualità che a Madrid è sceso in campo appena 5 volte tra campionato e coppe, con soli 80′ sul rettangolo verde. La concorrenza in mediana è spietata e così il nazionale spagnolo – classe 1996 – nonostante un contratto firmato con il Real fino al 2027 potrebbe finire sul mercato. Per Ancelotti è meno che un’alternativa di lusso, per Simone Inzaghi potrebbe rappresentare una pedina fondamentale nella seconda parte della stagione.

Chi rischia di fare le valigie per fargli spazio è ovviamente Asllani, calciatore sul quale l’Inter ha puntato molto ma che a conti fatti ha reso molto peggio del previsto agli ordini di Inzaghi. Sembra oggettivo, in caso di avvicendamento tra i due, che la firma di Ceballos possa portare qualità decisamente superiori in mezzo al campo rispetto al nazionale albanese. Lo spagnolo in passato è stato a più riprese accostato alla Serie A, soprattutto al Milan.

Lo stipendio percepito da Ceballos a Madrid è vicino ai 5 milioni netti a stagione. Milano potrebbe rappresentare la sua prossima ambiziosa tappa, sponda nerazzurra. Ma tutto dipenderà da Asllani: con la cessione dell’ex Empoli, però difficilissima per non dire impossibile a gennaio, Marotta avrebbe strada spianata per parlare di Ceballos con la dirigenza del Real Madrid.