Inzaghi lo ha fatto in campo, beccato dalle telecamere

Il gesto di Simone Inzaghi non è passato inosservato. Tutti lo hanno notato in diretta. Non ha esitato a farlo

Vigilia di campionato per l’Inter, attesa domani dal big match contro la Juventus a San Siro. Si giocherà a un orario insolito per il Derby d’Italia con il fischio di inizio previsto alle 18.

Inter e Juve arrivano al match clou della nona giornata con importanti defezioni. Thiago Motta deve rinunciare nuovamente, oltre a Bremer, a Koopmeiners e Nico Gonzalez cui si è aggiunto anche Douglas Luiz che si è infortunato nel riscaldamento pre match contro lo Stoccarda. Altro infortunato anche per l’Inter che perde Carlos Augusto oltre ad Acerbi e Calhanoglu, ko entrambi domenica scorsa all’Olimpico.

Inzaghi deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Asllani dovrebbe sostituire Calhanoglu con Barella e Mkhytarian ad affiancarlo. A destra spazio a Dumfries preferito a Pavard. Di Marco, invece, a sinistra con Bastoni. De Vrij completa la difesa. In attacco tornano titolari Lautaro Martinez e Thuram, in panchina a Berna con Taremi e Arnautovic preferiti da Inzaghi dal 1′. A proposito dell’attaccante austriaco, in tanti hanno notato un bellissimo gesto dello stesso Inzaghi nei suoi confronti.

Inzaghi, che gesto in Young Boys-Inter: ha pensato subito a lui

Non è stata una serata positiva quella vissuta da Arnautovic contro lo Young Boys. Il rigore sbagliato nel secondo tempo poteva costare carissimo all’Inter che l’ha spuntata solo in extremis con la deviazione vincente di Thuram su assist di Dimarco.

Il gol dell’attaccante francese, subentrato nel quarto d’ora finale a Taremi, è stato una liberazione per Inzaghi che avrebbe rimpianto e non poco l’eventuale mezzo passo falso contro gli svizzeri in ottica classifica. Grandissima la gioia sulla panchina nerazzurra dopo il gol di Thuram. Tutti hanno esultato, tranne uno. Arnautovic, ancora deluso per l’errore dal dischetto, è rimasto seduto in un momento di grande sconforto.

Inzaghi lo ha notato subito e si è avvicinato al suo attaccante per consolarlo. I due hanno confabulato per un attimo. E’ stato lo stesso allenatore nerazzurro a svelare cosa si sono detti nell’intervista post partita a Prime Video. “Gli ho detto di stare sereno e continuare a lavorare come sta facendo”, questa la rivelazione di Inzaghi che, in un’altra intervista stavolta su Sky, ha confermato anche che Arnautovic era, con Taremi, uno dei due rigoristi designati.

Vedremo se con la Juve ci sarà spazio per Arnautovic a partita in corsa. Una prestazione positiva con i bianconeri scaccerebbe definitivamente la delusione di Berna.