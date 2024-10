Ricci all’Inter con un grande sacrificio: “Facciamolo subito”

Samuele Ricci è un profilo che è entrato nel mirino di molti club di livello internazionale: l’Inter potrebbe arrivarci con un grande sacrificio

La Serie A è iniziata ormai da diverse settimane e si stanno già stabilendo delle gerarchie ben precise in vetta alla classifica, ma anche per quanto riguarda i migliori talenti che sta mettendo in evidenza il campionato italiano. Tra questi, abbiamo sicuramente Samuele Ricci, un centrocampista che sta crescendo tantissimo di stagione in stagione.

Riesce a dare geometrie ai granata, esce palla al piede anche dalle situazioni più difficili, ma non disdegna anche la fase difensiva, per cui è il classico giocatore prezioso di cui l’allenatore non può proprio a fare a meno. Infatti, anche Luciano Spalletti, anche per via del concomitante stop di Nicolò Barella, ha deciso di affidarsi a lui in Nations League, e non ha per nulla deluso le aspettative.

Il tecnico di Certaldo non lo lascerà per strada, anche perché a 23 anni ha ancora diversi margini di miglioramento. La sensazione è che si trasferirà al più presto in una big, magari già a gennaio, visto che sembra sempre più caldo anche l’interesse del Manchester City. L’Inter comunque lo segue e non è un mistero che molti tifosi lo vorrebbero vedere in campo con la maglia nerazzurra.

Ricci e l’addio di Asllani: come la pensano i tifosi dell’Inter

Abbiamo chiesto ai tifosi dell’Inter come vedrebbero un trasferimento di Ricci dal Torino all’Inter, ma per finanziare il colpo dovrebbe essere ceduto Kristjan Asllani, che ancora non è riuscito del tutto a esplodere nel sistema di gioco di Simone Inzaghi e con un rendimento che non è affatto immune da critiche.

In tanti hanno scritto che lo farebbero subito, come potete leggere tra i commenti del post in basso, addirittura altri vorrebbero l’addio del mediano albanese a prescindere dall’arrivo del mediano italiano. Altri ancora – la minoranza a dir il vero – pensa che l’Inter dovrebbe continuare a puntare su Asllani e quindi non acquistare Ricci.

La Juventus potrebbe essere un’occasione parecchio ghiotta anche per il centrocampista albanese per riabilitarsi agli occhi dei tifosi e magari anche del suo allenatore. In ogni caso, nonostante il rinnovo di contratto, l’Inter potrebbe prendere in considerazione il suo addio. Certo, solo alle cifre giuste e quindi vicine ai 30 milioni di euro.