DIRETTA Inter-Juventus: Zielinski in cabina di regia, le Formazioni UFFICIALI

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano la Juve di Thiago Motta nella nona giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter ospita la Juventus a Milano nel primo posticipo domenicale valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Un derby d’Italia d’alta quota tra due formazioni reduci dagli impegni europei che sarà diretta dall’arbitro Guida della sezione di Torre Annunziata.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi puntano ad allungare la striscia di cinque vittorie di fila tra campionato e Champions League iniziata dopo il derby contro il Milan battendo nell’ordine: Udinese, Stella Rossa, Torino, Roma e infine Young Boys mercoledì scorso. L’obiettivo è quello di centrare altri tre punti fondamentali nella corsa scudetto.

Per i bianconeri del grande ex Thiago Motta, che invece sono finiti ko martedì contro lo Stoccarda, si tratta dell’occasione per rialzare subito la testa ed operare il sorpasso in classifica sugli eterni rivali. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, così come in streaming su smartphone, tablet e pc sulla app di Dazn.

Nella passata stagione, su questo stesso campo, i meneghini si aggiudicarono il derby d’Italia con il risultato di 1-0 grazie all’autogol messo a segno da Gatti e propiziato da una giocata di Pavard. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Juve live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-JUVE

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Danilo, Cabal; Locatelli, McKennie; Conceicao, Fagioli, Weah; Vlahovic. All. Thiago Motta

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata