Tale e quale, le immagini non mentono: l’Inter ha fatto copia e incolla

Curiosa coincidenza relativa all’ultima partita disputata dai nerazzurri in Champions League: le immagini confermano la prima impressione avuta

Una vittoria sofferta, arrivata proprio all’ultimo respiro, quando ormai sembrava tutto perduto. L’Inter di Simone Inzaghi ha trovato molte più difficoltà del previsto nell’avere la meglio sullo Young Boys, già fanalino di coda della phase della nuova Champions League dopo le prime due giornate.

Il gol realizzato da Marcus Thuram – una rete da vero e proprio attaccante di razza – è stato una sorta di liberazione per la compagine nerazzurra, che ha sofferto in alcuni tratti della gara e che comunque aveva sprecato ad inizio ripresa un calcio di rigore con Marko Arnautovic, ipnotizzato dal portiere avversario.

Il tecnico dei meneghini è dovuto ricorrere, ad un certo punto del secondo tempo, ai pezzi grossi in uscita dalla panchina per sbrogliare una matassa che si era fatta complicata. Il gol vittoria realizzato sull’asse Lautaro-Dimarco-Thuram ha regalato all’Inter una vittoria che definire importante è davvero riduttivo.

L’azione che ha portato i Campioni d’Italia a vincere la resistenza della coriacea formazione svizzera è stata giustamente celebrata da tutti per la bellezza tecnica della stessa. L’ex Verona ha dato palla a Lautaro, che gliel’ha restituita di tacco per liberare l’esterno al cross dal fondo. Partito il passaggio in mezzo all’area, ecco piombare come un falco il figlio d’arte, che con una zampata fuminea ha depositato alle spalle dell’estremo difensore avversario.

Curiosando nel web, il portale ‘Elnacional.com’ ha scovato una coincidenza che ha quasi dell’incredibile.

Inter, il gol in Svizzera è identico a quello del Paraguay

Tacco di Almiron per Junior Alonso, che crossa in mezzo per il tap in vincente di Tony Sanabria: ecco come il Paraguay ha avviato la sua rimonta vincente ai danni del Venezuela nella gara dello scorso 16 ottobre valida per le qualificazioni al mondiale del 2026 nel gruppone sudamericano.

Rivedendo le immagini, le analogie sono davvero sorprendenti. Il gesto tecnico di Almiron a liberare al cross il compagno è davvero identico a quello di Lautaro, che insieme ai subentrati di lusso ha cambiato a favore dell’Inter l’esito del match.

Unica differenza tra le due azioni consiste nel fatto che mentre la rete del francese ha sancito l’1-0 a favore dei nerazzurri, il gol del centravanti del Torino è valso ‘solo’ il momentaneo pareggio. Una marcatura che però ha dato il via alla rimonta del Paraguay, che poi ha fatto suo il match con un altro gol dello stesso giocatore granata.