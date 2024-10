Clausola da 60 milioni di euro: l’Inter può prenderlo a metà prezzo

Il club meneghino ha messo nel mirino un giocatore che al momento è bloccato da una clausola troppo elevata: la situazione potrebbe però evolversi in senso favorevole a fine anno

Se mai fosse servita un’ulteriore dimostrazione che, in presenza di giovani giocatori talentuosi, possa essere molto produttivo avere il coraggio di lanciarli in prima squadra a dispetto della scarsa esperienza, valga per tutti quanto visto nel Clasico andato in scena sabato 26 ottobre al Bernabeu.

Cubarsì, Balde, Casado, il subentrato – solo perché ancora non al meglio dopo il lungo infortunio – Gavi, Fermin Lopez. E ovviamente lui, Yamine Lamal, il minorenne già nell’elite del calcio mondiale grazie ad un talento davvero con pochi eguali.

Grazie ai terribili ragazzi della Cantera i catalani hanno inflitto una pesante lezione all’esperto Real Madrid del navigato Carlo Ancelotti. Una ventata di freschezza e di gioventù assolutamente non fine a se stessa, come dimostra lo straordinario avvio di stagione del club blaugrana.

Già storicamente, soprattutto negli ultimi anni, fucina di grandi talenti in erba, il calcio spagnolo nasconde altre gemme che stanno brillando in società minori. Talmente piccole, nella geografia del calcio continentale, che una di esse, nelle cui fila gioca un piccolo campioncino, rischia perfino la retrocessione.

Si dà il caso che sul suddetto giovane talento abbia già messo gli occhi l’Inter, decisa a ringiovanire la rosa con un elemento che sembra già pronto al grande salto nel calcio che conta.

Inter all’assalto del giovane spagnolo: addio clausola

21 anni, classe cristallina, già molto attivo anche dal punto di vista realizzativo – quattro i gol messi a segno nelle prime undici giornate di Liga – Alberto Moleiro è un trequartista spagnolo di grande avvenire. Sotto contratto col Las Palmas fino al 2026, il giocatore ha appiccicata addosso una clausola di 60 milioni. Tutto potrebbe però cambiare se il piccolo club canario dovesse continuare sulla falsariga di queste prime gare di campionato.

La classifica della Liga dice infatti che i gialloblù galleggiano tra l’ultima e la quart’ultima piazza in una graduatoria che, nelle parti basse, è affollatissima. Con Liverpool e Atletico Madrid che già si sono affacciati minacciosamente sul ragazzo, il club nerazzurro – come riportato dal portale ‘Fichajes.net‘ – deve battere la prestigiosa concorrenza se vuole accaparrarsi il calciatore.

Una mano potrebbe arrivare proprio dalla stagione del Las Palmas che, in caso di retrocessione, potrebbe accettare offerte inferiori al valore della clausola. Questo consentirebbe a Marotta di ‘lavorare’ sull’ingaggio del calciatore per convincerlo, anche economicamente, a preferire l’Inter piuttosto che i Reds o i Colchoneros.