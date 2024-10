De Paul più soldi all’Inter: lo scambio da paura proposto da Simeone

Pur di arrivare ad uno dei giocatori più rappresentativi dell’Inter, il tecnico argentino è disposto a mettere sul piatto l’argentino più una consistente parte cash

Come sfruttare le debolezze altrui per arrivare ai propri obiettivi. La massima, applicabile evidentemente in tanti campi della vita e del calcio, sembra in questo caso perfetta per descrivere la decisione presa da Diego Simeone, l’ultra decennale tecnico dell’Atletico Madrid, a proposito di un titolarissimo dei Campioni d’Italia in carica.

Approfittando del conclamato interesse, perdurante da anni, della società meneghina nei confronti di Rodrigo De Paul – parliamo di un corteggiamento che risale addirittura al secondo anno della gestione Conte – il Cholo ha deciso di rompere gli indugi. ‘Accontentando’ Marotta ma chiedendo un pezzo da novanta in cambio. L’affare, che resta complicatissimo, potrebbe svilupparsi solo mettendo sul piatto il centrocampista argentino. E aggiungendo una consistente parte cash al tutto. Andiamo con ordine.

Pur essendo oggetto – come del resto sempre, negli ultimi anni – di voci che lo vorrebbero al capolinea della sua avventura a Madrid iniziata nell’ormai lontano 2011, il tecnico albiceleste non ha alcuna intenzione di lasciare il club. In vista della costruzione di una squadra sempre più competitiva, l’ex centrocampista di Inter e Lazio vorrebbe pescare a piene mani dal roster nerazzurro. L’obiettivo è di quelli importanti. Quasi proibitivo. Ma Simeone avrebbe un piano ben preciso.

De Paul e soldi sul piatto: Simeone fa sul serio per il big

Detto dell’interesse sempre attivo di Marotta e Inzaghi per il campione del mondo argentino, l’Atletico Madrid ha già lasciato intendere, e non da oggi, di poter fare a meno del calciatore. Soprattutto se questo può essere utile come pedina di scambio per arrivare ad un big. Il portale spagnolo ‘Diariogol.com’ ha fatto il nome del nuovo pupillo del Cholo. Un giocatore che per certi versi lo ricorda come garra e come modo di interpretare il ruolo in campo.

Simeone ha messo nel mirino niente di meno che Nicolò Barella, uno dei simboli dell’Inter. Uno di quelli a cui è stato già rinnovato il contratto fino al 2029, al pari di Lautaro Martinez, con un ricco adeguamento dell’ingaggio. Definito dalla dirigenza nerazzurra intoccabile, il centrocampista sardo piace da matti all’allenatore degli spagnoli.

Consapevole che un’operazione solo cash comporterebbe un esborso di almeno 90 milioni – senza considerare che bisognerebbe anche lavorare sulla volontà dell’ex Cagliari – l’Atletico punta ad abbassare la parte economica da corrispondere mettendo sul piatto Rodrigo De Paul, valutato almeno 30 milioni.

A quel punto i Colchoneros dovrebbero cavarsela con un’offerta cash di circa 60 milioni per arrivare a Barella. Affatto pochi, ma comunque meno di quanto sborsato la scorsa estate per l’arrivo di Julian Alvarez, costato 72 milioni, dal Manchester City.