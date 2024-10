Difesa horror dell’Inter: la previsione finale è terrificante

È evidente che il grande problema dell’Inter sia la difesa in questa stagione: la previsione finale è davvero terrificante per i nerazzurri

La partita tra Inter e Juve è già entrata nella storia e l’ha fatto per lo spettacolo, di sicuro, per le belle reti realizzate, gesti tecnici molto importanti, ma anche per due difese tutt’altro che irreprensibili. Pur dando i giusti meriti all’attacco bianconero e un Yildiz eccezionale a sfruttare le sue occasioni sul campo, gli errori dei padroni di casa sono stati netti.

L’impressione è che manchi la giusta aggressività, le scelte corrette, le coperture e spesso anche la giusta presenza sul pallone, che permette di spezzare le azioni degli avversari. I numeri parlano talmente chiaro che non c’è neanche bisogno di interpretarli più di tanto: l’Inter ha subito 13 gol in nove partite, contro i cinque di Juve e Napoli, e soprattutto molti di più rispetto alla scorsa stagione, in cui bisognava arrivare a febbraio per arrivare a questo dato.

In più, nei finali di partita è il momento in cui i nerazzurri stanno raccogliendo più volte la palla in rete, proprio lì dove prima sembrava impossibile battere Sommer. Oggi l’Inter è l’undicesima difesa della Serie A e, per questo, oggi c’è stato un incontro alla Pinetina per tentare di invertire al più presto la rotta.

La previsione allarmante sui gol subiti dall’Inter: così non va

Analizzando il rendimento dei singoli, gli xG concessi sono molti di più per ogni singolo centrale, a partire da de Vrij che ha abbassato in maniera sempre più significativa il suo rendimento ed è stato uno dei più in difficoltà anche contro la Juve, in cui ben due gol dei bianconeri sono partiti proprio da letture sbagliate dell’olandese.

Se si guarda alle proiezioni da qui a fine anno, continuando con questo trend numerico, l’Inter chiuderebbe l’anno con ben 55 gol subiti. Nonostante i nerazzurri abbiano un attacco importante, è veramente complicato pensare che si possa anche solo lottare per la Champions League con queste medie.

Inzaghi, di fatto, ha alzato il pressing e il baricentro e potrebbe tornare all’antico, ma soprattutto ad alcuni sembra mancare la determinazione e la grinta di un tempo nel recupero della sfera. Bisogna ritrovarli al più presto per tornare a splendere.