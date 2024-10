Inter, 10 milioni più Asllani: operazione choc in Serie A

L’Inter lavora per una operazione importante in Serie A. I nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto 10 milioni più Asllani. Le ultime

L’Inter molto probabilmente darà vita ad un calciomercato estivo molto importante. Secondo le ultime indiscrezioni, Oaktree ha intenzione di iniziare quella operazione svecchiamento che porterà diversi giocatori a lasciare il club o a trovare meno spazio per consentire ai più giovani di mettersi in mostra. Per questo motivo ci attendiamo diverse entrate per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Nelle ultime ore sta prendendo piede una operazione a sorpresa per quanto riguarda l’Inter. I nerazzurri potrebbero a mettere sul piatto 10 milioni di euro più il cartellino di Asllani per arrivare alla fumata bianca. Operazione non semplice da portare a termine per diversi motivi. Ma c’è la volontà di provare a chiudere e per questo motivo non ci resta aspettare un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro su questa trattativa.

L’Inter continua a seguire da vicino uno dei migliori talenti del nostro campionato. La concorrenza è importante e non sarà per nulla semplice riuscire a portarlo alla corte di Simone Inzaghi, ma la volontà di provarci c’è anche perché esiste la consapevolezza in Viale della Liberazione di rinnovare il reparto per rispettare le indicazioni date da Oaktree.

Calciomercato Inter: operazione in Serie A, Asllani pedina di scambio

Il nome sul taccuino di Marotta è quello di Samuele Ricci. Il regista si sta comportando molto bene con il Torino e sta attirando l’attenzione di diversi club. L’Inter potrebbe mettere sul piatto una proposta di 10 milioni di euro più il cartellino di Asllani, destinato a lasciare Milano visto le prestazioni non proprio convincenti. Per adesso si può parlare di una operazione non semplice anche perché le intenzioni di Cairo sono completamente differenti per quanto riguarda il centrocampista.

L’idea del Torino è quella di privarsi del proprio centrocampista tramite una operazione molto simile a quella che ha portato Buongiorno al Napoli o Bremer alla Juventus. Quindi cash e nessuna contropartita. Ad oggi l’Inter non sembra essere in grado di soddisfare la richiesta dei granata e per questo sembra difficile pensare ad una fumata bianca. Poi naturalmente la strada fino al calciomercato estivo è molto lunga e non possiamo escludere un tentativo con una formula diversa da parte di Marotta. I prossimi mesi, dunque, saranno decisivi per il regista granata.