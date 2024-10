Ricci all’Inter, annuncio a sorpresa: svolta sul mercato

Samuele Ricci in maglia nerazzurra, l’annuncio ha scosso i tifosi dell’Inter: la bomba di mercato per giugno è clamorosa

La ricerca delle giuste occasioni che il mercato può proporre rimane la priorità di Beppe Marotta che, come anticipato in diverse situazioni, potrebbe puntare ad irrobustire il blocco azzurro. Proprio così, dopo Acerbi, Bastoni, Dimarco, Barella e Frattesi è viva l’idea di portare nella Milano nerazzurra giovani talenti italiani.

Tra questi già da un pò è presente sul taccuino del presidente dell’Inter il nome di Samuele Ricci. Il 23enne di Pontedera, che il Torino ha acquistato dall’Empoli nel luglio 2022 per 8,5 milioni di euro, potrebbe rappresentare un’idea intrigante per la mediana dei campioni d’Italia in carica.

La dirigenza di Viale della Liberazione è molto attenta ai giovani talenti, tant’è che in vista di giugno è prevista una vera e propria rivoluzione alla rosa di Simone Inzaghi. La politca che Oaktree è pronta ad imporre parla di investimenti di un certo livello per varare la linea verde, un progetto giovane che possa dimostrarsi vincente per molti anni a venire.

È così che Ricci potrebbe molto presto scalare le gerarchie e finire per diventare un nuovo centrocampista dell’Inter. Una rivelazione, quella arrivata una manciata di ore fa, che lascia pochi dubbi a riguardo. Il classe 2001, accostato già da un pò alle grandi del nostro calcio, vedrà scadere il suo contratto con la società granata nell’estate 2026.

Inter, Ricci il possibile erede di Calhanoglu

A parlarne è il giornalista e tifoso nerazzurro Fabrizio Biasin che non si è nascosto, ritenendo evidentemente Ricci un calciatore all’altezza dell’Inter. Anzi, a sua detta, potrebbe rappresentare il sostituto di un big che rischia di essere ceduto in estate.

Nell’ultima puntata di ‘L’ascia raddoppia’ Biasin ha detto: “Secondo me non farebbe fatica ad ambientarsi in una big, lo sa bene anche Guardiola. A volte Vanoli mi manda dei video di Rodri”. Il chiaro riferimento è al presunto interesse del Manchester City per Ricci, filtrato nelle ultime settimane.

Ma Biasin parla poi di Inter, facendo sognare i tifosi nerazzurri: “Se l’Inter dovesse vendere Calhanoglu, come sostituto mi piacerebbe Samuele Ricci“. Una dichiarazione che lascia spazio a pochi dubbi e che non è da escludere che da un interessante ‘invito’ del giornalista possa effettivamente tramutarsi in qualcosa di più.

D’altronde, nonostante la sua importanza in mezzo al campo, più volte si è vociferato di un possibile addio di Calhanoglu che è stato accostato a diverse big europee. Nel frattempo Ricci sta maturando, diventando uno dei centrocampisti più decisivi della Serie A.

Ricci è una traccia da seguire con interesse per il futuro dell’Inter, a maggior ragione se da qui a giugno il talento ex Empoli non dovesse rinnovare con il club di Urbano Cairo.