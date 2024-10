Messaggio chiaro ad Inzaghi, un big non le manda a dire

C’è delusione in casa Inter per la rimonta subita dalla Juventus. Intanto uno dei big manda un messaggio chiarissimo a Inzaghi

Un 4-4 che lascia non pochi rimpianti all’Inter, rimontata dalla Juve in vantaggio di due reti e dopo tante (troppe) occasioni da gol fallite per aumentare il divario e chiudere definitivamente la contesa.

Non può non esserci delusione nelle dichiarazioni post partita di Inzaghi che recrimina proprio per le tante opportunità sbagliate nella prima parte del secondo tempo. Errori che costano carissimo all’Inter che ora si ritrova a -4 dal Napoli capolista in attesa di tornare in campo mercoledì prossimo nel turno infrasettimanale di campionato a Empoli.

Tanti gli sbagli in attacco, fatali le sbavature in difesa che continua a essere il reparto più debole dei nerazzurri con ben 13 gol subiti in 9 partite, decisamente troppi se si vuole ambire a ripetere l’exploit dello scorso anno. Non mancano comunque le note liete nella serata di San Siro. Marcus Thuram si conferma imprescindibile per l’attacco nerazzurra. Ampiamente sufficiente anche la prima da titolare in Serie A per Zielinski.

Zielinski si espone, richiesta a Inzaghi nel post partita

Preferito a Asllani nel ruolo di vice Calhanoglu, il centrocampista polacco ha retto il peso della nuova posizione, dimostrando anche grande freddezza dal dischetto con i due rigori realizzati nel primo tempo. I recenti infortuni hanno impedito a Zielinski di raggiungere una condizione ottimale, motivo per cui ha chiesto il cambio poco dopo un’ora di gioco con Inzaghi che l’ha sostituito con Frattesi.

Alla stregua dell’allenatore nerazzurro, anche Zielinski non ha nascosto il proprio rammarico per il risultato finale. “Sicuramente c’è rammarico – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport – potevamo chiuderla facendo il quinto gol poi la Juve è stata brava.”

Il centrocampista la pensa come Inzaghi anche riguardo le troppe disattenzioni difensive che facilitano i gol degli avversari: “Si nota. Escono con troppa facilità a volte e con un passaggio trovano praterie per venire in avanti. L’anno scorso l’Inter non permetteva queste cose.”

Nonostante la buona prestazione di ieri con la squadra che ha seguito le sue direttiva, Piotr ha una richiesta per Inzaghi: “Preferisco giocare più avanti nella mia posizione preferita. Ora c’è emergenza e dove serve cercherò di dare sempre il massimo.” Vedremo se contro l’Empoli, con Calhanoglu ancora assente, Zielinski sarà nuovamente titolare nella stessa posizione. La prima prova l’ha superata a pieni voti.