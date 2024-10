Ok arrivato, addio a zero: decisione consensuale in casa Inter

Si avvicina il mercato di Gennaio e l’Inter ha già fatto la sua scelta. Stavolta, sarà addio

Mancano due mesi alla riapertura del calciomercato con la consueta sessione invernale di Gennaio, un mese nel quale l’Inter sarà impegnata in tre competizioni con la Supercoppa Italiana che si affianca alla Serie A e alla novità rappresentata dalle ultime due sfide del girone unico di Champions League.

Vedremo quali saranno le scelte di mercato dell’Inter a inizio anno. Se acquisti immediati per rinforzare l’organico non sembrano, almeno al momento, previsti, i nerazzurri potrebbero intervenire in anticipo per anticipare la concorrenza su due possibili obiettivi destinati a liberarsi a parametro zero a fine stagione. Il riferimento va all’attaccante del Lille, Jonathan David e al difensore del Bayer Leverkusen, Jonathan Tah. L’Inter si è inserita nella corsa per entrambi che coinvolge anche altri top club tra cui la Juventus.

Gennaio che può essere anche il momento di un addio in casa nerazzurra previsto da tempo. L’Inter, stavolta, vuole chiudere per anticipare un epilogo già deciso e che sarà inevitabile a fine stagione.

Inter, addio a gennaio: tutto deciso

La riapertura del mercato a Gennaio può rappresentare un’ulteriore occasione per l’Inter per la cessione di Joaquin Correa. Rientrato in estate dal prestito annuale all’Olympique Marsiglia, l’argentino, nonostante i tentativi del club di piazzarlo altrove, è rimasto in nerazzurro anche a causa della mancanza di offerte convincenti.

Escluso dalla lista Champions, Correa è il terzo attaccante di riserva nelle gerarchie di Inzaghi dopo Taremi e Arnautovic. L’allenatore comunque gli ha concesso spazio con tre spezzoni di partita contro Monza, Udinese e Roma per un totale di 38 minuti in campo.

L’argentino è in scadenza di contratto a fine stagione e il rinnovo è di fatto improbabile. Per questo l’Inter potrebbe cederlo anche senza alcun indennizzo con l’ulteriore prospettiva di risparmiare sull’elevato ingaggio di 3.5 milioni che Correa deve ancora percepire per la stagione in corso. Ingaggio che ha rappresentato finora uno scoglio insuperabile per le potenziali pretendenti dell’attaccante.

Vedremo se, alla riapertura del mercato, ci sarà qualche club di Serie A interessato a Correa o se il futuro sarà altrove. La Saudi League resta sempre un’opzione così come il ritorno in patria. A proposito di calciatori argentini, se Correa è destinato a lasciare subito l’Inter, a gennaio dovrebbe tornare in nerazzurro Valentin Carboni. Operato al ginocchio dopo la lesione al legamento, l’ex Monza potrebbe interrompere il prestito all’Olympique Marsiglia e svolgere all’Inter l’intera riabilitazione in vista del ritorno in campo.