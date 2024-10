Dall’Inter alla Juve: il vice Vlahovic per Motta, affare a gennaio

L’ex attaccante scuola Inter consigliato da Trezeguet a Thiago Motta per fungere da vice Vlahovic, Juventus a corto di opzioni in attacco dopo il doppio forfait di Milik. C’è un ex Inter nel mirino

Lo spettacolo sensazionale vissuto a San Siro fra Inter e Juventus ha generato un’onda d’urto che è rimbalzata in tutta Europa. Mai negli ultimi anni, infatti, si era assistito ad un 4-4 tanto spumeggiante.

Tanti gol, tante occasioni per segnarne altri, episodi da far trattenere il fiato. Ma anche incertezze, sbavature, scivoloni. Il tutto ha condito una partita che verrà ricordata e che spiana la strada ad entrambe le squadre sul rispettivo percorso in questa stagione, sempre a braccetto all’inseguimento del Napoli capolista in classifica.

Il primo derby d’Italia ha oltretutto messo in evidenza anche la qualità degli organici e quanto sufficientemente profondi essi siano per poter venire incontro alle esigenze tattiche nell’arco dei novanta minuti di gioco. Fronte bianconero, però, questo dato è venuto necessariamente meno. Soprattutto nel reparto offensivo, oltre che quello difensivo dopo il flop di Danilo e l’ingresso forzato di Gatti.

Il solo Dusan Vlahovic, autore del prezioso gol del momentaneo 1-2 su assist volante delizioso di Wes McKennie a due passi da Yann Sommer, non può infatti farsi carico di un’intera partita senza man forte dalla panchina. Thiago Motta ne è consapevole e con l’infortunio di Arek Milik a pesare ancora come un macigno, l’alternativa ricade necessariamente sull’adattamento del giovane talento turco Kenan Yildiz oppure su Samuel Mbangula.

Juve, il solo Vlahovic non basta: Trezeguet consiglia l’ex Inter, Colidio

Questo scenario appare comunque momentaneo perché la dirigenza bianconera sarebbe disposta a fornire al tecnico italo-brasiliano almeno un’altra risorsa che possa tamponare questo pesante vuoto in attacco, già dal prossimo gennaio.

A patto che le condizioni economiche siano favorevoli per un acquisto diretto oppure per un affare in prestito. Stando agli ultimi aggiornamenti di mercato, la Juventus si sarebbe avvicinata al profilo del centravanti argentino Facundo Colidio su consiglio dell’ex attaccante francese nonché attuale collaboratore David Trezeguet.

Il nome di Colidio risuona familiare nelle menti dei tanti tifosi nerazzurri perché fino a qualche stagione fa ha avuto l’occasione di poter completare il proprio percorso di crescita giovanile proprio tra le file dell’Inter Primavera di Cristian Chivu, prima di esser chiamato in Prima Squadra e svolgere qualche esperienza in prestito fra Sint-Truiden e Tigre (ex squadra di Mateo Retegui, ndr).

Ceduto a titolo definitivo al River Plate nel giugno 2023, Colidio ha accresciuto il proprio rendimento destando nuovamente le attenzioni europee, Juventus compresa. “Se Giuntoli mi chiedesse un consiglio, punterei su un giovane come Colidio. Formatosi nell’Inter, è argentino con passaporto italiano. In Serie A si ambienterebbe subito”, ha ammesso Trezeguet in una recente intervista per ‘La Gazzetta dello Sport’.