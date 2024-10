“Indecente”: bufera Inter, sotto accusa non c’è solo Inzaghi

La prestazione contro la Juventus non è piaciuta a molti tifosi. Simone Inzaghi e non solo finiti nel mirino dei supporters nerazzurri

Ancora una volta una partita incanalata nel migliore dei modi e poi gettata alle ortiche. Non è la prima volta che in questa stagione l’Inter non riesce a gestire un risultato a favore ed ora alcuni tifosi hanno iniziato a perdere la pazienza. Per come si era messa la sfida contro la Juventus, per molti sono due punti persi e non uno guadagnato. Un doppio vantaggio sciupato e una difesa sotto accusa per alcuni errori commessi durante il match.

Quattro gol subiti nell’era Inzaghi non era mai capitato e, come scritto in precedenza, non è la prima volta che in questa prima parte di campionato l’Inter non è in grado di portare a casa i tre punti dopo essere passata in vantaggio. Un problema c’è e i tifosi sperano che il tecnico riesca a trovare una soluzione altrimenti è davvero molto complicato poter immaginare di confermare uno Scudetto.

😱TREDICI gol subiti in 9 giornate. L’anno scorso ne aveva incassati appena NOVE in tutto il girone d’andata. Sono numeri allarmanti, così è impossibile rivincere lo Scudetto. #Inter #InterJuve #SerieA pic.twitter.com/XuRLoGk1Lr — Interlive (@interliveit) October 28, 2024

Un 4-4 che non convince assolutamente i tifosi. Aver ancora una volta dilapidato un vantaggio, questa volta doppio, ha portato molti tifosi sui social a chiedere un immediato cambio di passo e magari provare anche qualcosa di nuovo in fase difensiva, il reparto che sembra essere molto più in difficoltà da inizio stagione.

Inter: tifosi scatenati, Inzaghi e non solo sotto accusa

Per molti utenti Inzaghi è ormai diventato un libro aperto. Fa sempre le stesse cose e questo lo porta ad essere prevedibile. Da qui la richiesta di cercare qualcosa di diverso per rendere ancora più imprevedibile la sua squadra. Ma non mancano le critiche per alcune scelte come per esempio la sostituzione di Thuram e non quella di Lautaro. L’argentino non è stato protagonista di una partita eccezionale confermando un periodo non sicuramente facile per lui.

Ora la palla passa in mano ad Inzaghi. La difesa in questo inizio stagione ha dimostrato una fragilità molto importante e serve un intervento almeno fino a gennaio quando poi magari si lavorerà sul calciomercato per rendere il reparto ancora più solido.

L'#Inter non c'è più. Prestazione raccapricciante, tre punti buttati: errori su errori e difesa horror. Partita sconcertante ❌⚫🔵#InterJuve pic.twitter.com/c7sxkgPfmT — Ricky D'Anna (@RiccardoDanna1) October 27, 2024

#InterJuventus Per ora la strategia di #Oaktree e #Marotta per l'#Inter 24/25 è palesemente insufficiente

Stare praticamente fermi sul mercato si è rivelato perdente

Nessun vero titolare inserito in rosa ma solo 2 palesi riserve (#Taremi/#Zielinski) 2 giocatori utili tra 2/3 anni — JoséTriplete🏆🏆🏆 (@JTriplete) October 28, 2024

Inzaghi è un bravissimo allenatore, ma fa sempre esattamente le stesse cose.

Ci si può anche evolvere un pelo e variare un po' in determinate situazioni.

Altrimenti per gli avversari sei un libro aperto. — Jack (@Grande__Jack80) October 27, 2024

Partita vergognosa

3 punti buttati al cesso

Difesa impresentabile

Non puoi prendere 4 goal in casa tua su 5 tiri in porta.

Non esiste. Serve a un cazzo non prendere goal a Manchester e poi fare ste figure di merda.

Se siamo sta roba e temo di si, lasciamo perdere. — Duca Andrea (@DucaAndrea85) October 27, 2024

Simone Inzaghi deve spiegare perché ha tolto Thuram e non Lautaro che ha fatto una partita INDECENTE.#InterJuventus — Lady_Stimia 🍷 (@Queen_Mary_Na) October 27, 2024

Ma i tifosi si aspettano nell’immediato un cambio di passo importante perché 13 gol subiti in 9 partite sono davvero troppi per una squadra che ambisce a vincere lo Scudetto. Un problema non di poco conto se si pensa che squadre in difficoltà come Roma, Monza e Bologna ne hanno presi di meno.