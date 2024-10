Un Conceicao anche per l’Inter: colpo a sorpresa, nome mai uscito

Francisco Conceicao è proprio il tipo di calciatore che da anni manca all’Inter: il colpo a sorpresa è possibile

Anche Alessandro Bastoni è andato in evidente difficoltà. E l’Inter già lo conosceva bene, avendolo affrontato quando giocava con la maglia del Porto. Francisco Conceicao è stato uno dei protagonisti di Inter-Juve: ha dimostrato qualità, coraggio, velocità e determinazione. Sempre bravo nel saltare l’uomo, nello spingere con grande intensità, il figlio d’arte ha in pratica terrorizzato la difesa nerazzurra.

E dire che si trovava i tre uomini che in questi anni hanno fatto grande l’Inter di Inzaghi: Dimarco, Mkhitaryan e Bastoni. Nessuno dei tre è riuscito a fermarlo, così come sulla destra, Yildiz è riuscito a mettere in crisi il binomio Dumfries-Bisseck con un uno-due che ha gelato Inzaghi e tutto il tifo nerazzurro.

Ma Conceicao non è stato solo un grande protagonista in Inter-Juve: per i nerazzurri è anche un rimpianto. Volendo, infatti, la società nerazzurra avrebbe potuto prenderlo due anni fa, quando era un giovane in cerca di minutaggio ed esperienza al Porto allenato dal padre. Per ragioni tattiche, l’Inter ha sempre preferito puntare su esterni più votati alla doppia fare. E facendo ciò si è impoverita di soluzioni tattiche.

Ma si può ancora rimediare al mancato colpo Conceicao? Ce ne sono altri in giro come lui? All’Inter potrebbe piacere Helio Junio Helinho, brasiliano classe 2000 in forza al Toluca. Nei prossimi mesi la dirigenza nerazzurra potrebbe anche prepararsi a un sondaggio più approfondito. I procuratori del ragazzo vorrebbero infatti trovarsi una nuova avventura in Serie A, e potrebbero quindi presentarlo all’Inter.

Un colpo à la Conceicao: l’Inter segue Hilinho

Sul punteggio parziale di 4-2 per l’Inter, sembrava che anche Fancisco Conceicao si fosse spento. Probabilmente era il più stanco dei suoi, dopo aver toccato una quarantina di palloni e aver corso sulla fascia senza sosta. Thiago Motta ha deciso però di non sostituire Conceicao, e la sua decisione che è stata premiata. Il portoghese ha dimostrato di essere in una giornata di grazia, ha collezionato un assist, quattro cross riusciti, due passaggi chiave e una big chance creata.

Inter-Juventus è stata una partita segnata da errori ma anche da grandi giocate, e tra queste spiccano anche quelle di Conceicao. Ma all’Inter è mancato anche questo: un giocatore in grado di tentare il dribbling e tenere la palla, di creare pericoli da ogni posizione e di ribaltare la dinamica della partita a favore della propria squadra.

🔎🇧🇷 | No seu 2° jogo pelo Toluca, Helinho já marcou pelo clube mexicano. Vale demais acompanhar a evolução desse brasileiro, ainda acredito num teto de evolução para chegar a Europa.pic.twitter.com/w6nlnNVWmG — Olheiro Sudaca 🔎⚽️ (@olheirosudaca) October 10, 2024

Hildinho sa farlo, sia sulla fascia che alle spalle degli attaccanti. Cresciuto nel San Paolo, dove ha giocato in tutto 31 gare segnando due reti, è esploso nel RB Bragantino, dove ha giocato per quattro anni, prima in prestito e poi come acquisto a titolo definitivo, segnando in tutto una dozzina di goal. Nel 2024 è passato al Toluca, squadra messicana con cui l’Inter è in buoni rapporti formali.

Per 10 milioni di euro potrebbe arrivare in Italia anche a gennaio. Ma per l’Inter se ne parlerebbe comunque per la prossima stagione, dato che non c’è spazio in rosa per un altro attaccante, né come slot per extracomunitari né a livello salariale.