È davvero finita per Inzaghi: già preso il sostituto

Le ultimissime di calciomercato Inter sul futuro di Simone Inzaghi, legato al club di Oaktree da un contratto in scadenza a giugno 2026

Il mondo del calcio è stato terreno di importanti novità, tutte racchiuse in un fazzoletto temporale di pochissime ore. La cerimonia di premiazione dei due Palloni d’Oro non è stato infatti l’unico evento ad aver sortito effetti, commenti e dibattiti fra tifosi e addetti ai lavori.

Soprattutto in relazione dalla clamorosa assenza della delegazione del Real Madrid per la mancata assegnazione del prestigioso premio di France Football a Vinicio Jr, a cui faceva capolino anche il miglior tecnico al mondo della passata stagione, Carlo Ancelotti. Ad aver raccolto molti consensi è stato l’esonero, sopraggiunto tutt’altro che a sorpresa per via dei pessimi risultati maturati finora, dell’allenatore olandese Erik ten Hag dalla panchina del Manchester United in Premier League.

In un primo momento si era ipotizzato che la scelta di assegnare le redini della squadra al manager nonché ex calciatore Ruud van Nistelrooy in qualità di allenatore ad interim potesse protrarsi fino al termine dei giochi di campionato. Così da poter avvicinare il sostituto entro giugno 2025.

Fra le opzioni è stato sondato anche Simone Inzaghi per via dell’ottimo bagaglio di successi raccolti su suolo internazionale nelle ultime annate alla guida dell’Inter, ma i rumors hanno avuto davvero vita breve. Non soltanto per il fatto che il tecnico nerazzurro sia ben ancorato al proprio progetto in nerazzurro, ma anche per il fatto che l’emergenza interna societaria abbia costretto i ‘Red Devils’ a puntare da subito l’erede di ten Hag senza attendere oltre.

Altro che Inzaghi, il Manchester United corre subito ai ripari con Amorim

I primi indizi hanno riportato un repentino avvicinamento della dirigenza inglese al tecnico portoghese Ruben Amorim, attualmente sotto contratto con lo Sporting CP.

In un battito di ciglia gli indizi si sono trasformati in conferme: stando alle informazioni riportate dai media inglesi, il Manchester United si è fatta avanti per coprire la clausola rescissoria da 10 milioni pendente sul contratto di Amorim con il club portoghese. Così da permettergli uno svincolo rapido dalle proprie mansioni coi verde-bianchi attualmente capilista nel campionato di Primeira Liga e raccogliere immediatamente l’eredità di ten Hag in Inghilterra.

Salvo clamorose sorprese dell’ultimo minuto, i ‘Red Devils’ avranno dunque da subito un nuovo allenatore. Mentre Inzaghi potrà tornare a concentrarsi soltanto sul prosieguo di stagione con l’Inter senza ulteriori distrazioni mediatiche.