Empoli-Inter streaming e diretta tv: Sky o Dazn, dove vederla oggi

L’Inter affronta l’Empoli nel turno infrasettimanale della 10.a giornata di Serie A. Calcio di inizio dalle 18.30. Ecco dove vederla

Dimenticare il 4-4 contro la Juventus e ripartire subito con una vittoria. Questo l’obiettivo dell’Inter, ospite dell’Empoli al Castellani in uno dei match più attesi del turno infrasettimanale del campionato.

Contro una delle squadre migliori in questa prima parte di stagione, Inzaghi deve ancora rinunciare agli indisponibili Calhanoglu, Acerbi e Carlos Augusto. Ballottaggio in regia tra i due ex di turno Zielinski (schierato già al posto di Calhanoglu con la Juve con una prestazione ampiamente sufficiente) e Asslani, quest’ultimo ormai regolarmente in gruppo ma ancora non al meglio della condizione. In regia o meno, Zielinski dovrebbe comunque partire dal 1′ in sostituzione di Mkhytarian, destinato alla panchina. Darmian rileva Dumfries con Dimarco a sinistra. In difesa potrebbe tornare Bisseck dall’inizio.

Nell’Empoli sempre sconfitto in casa dall’Inter con Inzaghi allenatore, D’Aversa potrebbe affidare l’attacco alla coppia Solbakken-Colombo supportata da Fazzini. L’ex nerazzurro Sebastiano Esposito out per infortunio. Possibile esordio dal primo minuto per un altro ex Milan ovvero Mattia De Sciglio, finora schierato per solo 8 minuti in campionato.

Empoli-Inter, dove vedere il match: diretta tv e streaming

Empoli-Inter è un’esclusiva di Dazn. La partita del Castellani sarà visibile in streaming sull’app della piattaforma disponibile su smart tv, dispositivi mobili (smartphone e tablet) e altri device come decoder il decoder Sky Q, la Fire Stick di Amazon e le console di gioco Playstatione e XBOX. Ovviamente, si può accedere a Dazn anche da pc tramite autenticazione sul sito di riferimento.

Empoli-Inter sarà trasmessa anche sul canale DAZN 1, visibile per gli abbonati sui canali 214 del decoder Sky e Tivusat. Al termine della sfida, sintesi di Empoli-Inter nelle edizioni serali di Sky Sport 24. Per gli highlights in chiaro bisogna attendere 90° Minuto in onda dalle 23.30 su Rai 2 oppure lo speciale di Pressing su Canale 5 oltre la mezzanotte. Su Youtube, sintesi gratuita dalla tarda serata sui canali di Dazn e della Serie A. Sulla app di Dazn, infine, replica integrale di Empoli-Inter disponibile on demand

L’Inter tornerà in campo domenica 3 novembre, alle 20.45, contro il Venezia a San Siro. La sfida con i lagunari è di nuovo un’esclusiva assoluta di Dazn e Dazn 1, alla stregua di Inter-Napoli di domenica 10 novembre, ultimo match prima della terza e ultima pausa di campionato per le Nazionali nel 2024.