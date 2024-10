Il rinnovo è saltato, colpo di scena Inter: addio a fine stagione

Addio Inter a fine stagione. Il rinnovo del contratto in scadenza può saltare. Già pronte le possibili alternative

Turno infrasettimanale per l’Inter in Serie A. I nerazzurri sono chiamati a rispondere alla vittoria del Napoli sul Milan che ha portato Lautaro e compagni a -7 dai partenopei. Un gap che l’Inter deve assolutamente limitare con una vittoria oggi a Empoli dove si è sempre imposta con Inzaghi allenatore.

Al Castellani, il tecnico nerazzurro deve fronteggiare di nuovo l’emergenza infortuni con Acerbi, Calhanoglu, Carlos Augusto e ancora fuori per gli infortuni subiti tra Roma e Young Boys. A sostituire Acerbi sarà ancora Stefan De Vrij, chiamato agli straordinari dopo la presenza da titolare nel 4-4 di domenica scorsa con la Juve.

Una stagione particolare quella che sta vivendo il difensore olandese che ha il contratto in scadenza con l’Inter a fine stagione. Al momento non si intravedono segnali di rinnovo per De Vrij, come emerso anche dalla recente assemblea degli azionisti che ha approvato il bilancio al 30 giugno 2024.

De Vrij rinnovo in bilico con l’Inter, le ultime

Nella presentazione dei dati di bilancio è emerso che l’Inter ha già rinnovato, di fatto, il contratto di altri tre calciatori in scadenza a fine anno ovvero Acerbi, Darmian e Mkhytarian. Tutti resteranno in nerazzurro almeno fino al 2026. Una scelta significativa quella di OakTree che ha deciso di confermare tre grandi protagonisti del ciclo di Simone Inzaghi, nonostante la prerogativa del fondo Usa sia quella di investire prevalentemente su calciatori giovani e di prospettiva.

Tra i rinnovi non è stato menzionato quello di De Vrij, indizio inequivocabile di un possibile addio a fine stagione. C’è ancora tempo, ovviamente, per un possibile prolungamento ma l’impressione è che l’Inter, in estate, si rinforzerà con nuovi innesti in difesa.

A riguardo, Jonathan Tah può rappresentare una grande occasione di mercato. Il difensore del Bayer Leverkusen è in scadenza a fine stagione e rappresenta un profilo adatto per Inzaghi in quanto da tempo ormai abituato a giocare nella difesa a tre, schema adottato anche da Xabi Alonso. Sul centrale tedesco, tuttavia, la concorrenza si prospetta già importante con Bayern Monaco e Juve sulle tracce del giocatore. Bayern che non è nuovo a strappare calciatori in scadenza a club rivali della Bundesliga come accaduto in passato con Lewandowski e Goetze, presi a parametro zero dal Borussia Dortmund.

Inter che continua a seguire anche Jaka Bijol che l’Udinese valuta almeno 20 milioni. Anche sullo sloveno c’è la Juventus. La Gazzetta ha ipotizzato un possibile tentativo dei bianconeri già a Gennaio, difficile da concretizzare in quanto l’Udinese non è disposta a cedere il difensore in prestito.