Inzaghi risponde a Conte: “Non mi tornava”. Sfogo di Frattesi e Lautaro

L’Inter ha battuto l’Empoli con un netto tre a zero: dopo la partita Simone Inzaghi ha rinnovato la sfida a Conte, ma occhio anche allo sfogo di Frattesi e Lautaro

Dall’Inter serviva un segnale dopo il rocambolesco 4-4 contro la Juventus ed è subito arrivato contro l’Empoli, in cui i nerazzurri hanno trovato una pesante vittoria per 0-3. Subito dopo la partita, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’, sottolineando l’ottima prova dei suoi.

“I ragazzi sono stati bravissimi, non era semplice”, ha subito affermato. E non ha fatto mancare parole al miele per Palacios e il suo esordio: “Si sta impegnando tantissimo”. Le parole che stanno attirando di più l’attenzione sono, però, quelle su Lautaro Martinez, che oggi è riuscito a trovare il gol contro i toscani.

“Siamo tutti soddisfatti per Lauti, sappiamo cosa vuol dire fare gol per un attaccante. Per noi sarà sempre una soluzione, mai un problema”, ha detto sottolineando anche di essere contento anche per le reti di Frattesi e che comunque le prestazioni dell’argentino erano state sempre positive.

Il tecnico dell’Inter è stato anche chiaro sul confronto a distanza con Antonio Conte: “Risposta al Napoli? Mah, è una risposta a noi perché in questi due giorni e mezzo avevo un misto di emozioni dentro di me. Vedere la gara che abbiamo fatto domenica, c’era qualcosa che non mi tornava. Avremmo meritato di più, ma il calcio è questo”.

Frattesi e Lautaro si sono tolti i sassolini dalle scarpe dopo l’Empoli

Oggi il grande protagonista della partita è stato sicuramente Frattesi. Il centrocampista ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’, al fianco di Lautaro Martinez, sottolineando qualche critica di troppo nei suoi confronti: “Ogni partita sembra quella decisiva per dimostrare se sono bravo o meno, giochiamo talmente tanto che siamo stanchi; oggi un po’ lo ero. Siamo sempre in giro”.

Insomma, la pressione per lui non manca e non manca soprattutto per Lautaro Martinez, visto che tutti si aspettano segni praticamente in ogni partita. Sempre a ‘DAZN’, l’argentino non ha fatto mancare una piccola stoccata: “Il settimo posto al Pallone d’Oro si può migliorare. Sinceramente mi aspettavo di più, i premi non vengono decisi in maniera giusta alle volte. Sono contento perché sto rientrando in forma“, ha dichiarato.